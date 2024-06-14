CHP'nin ekonomi kurmaylarının, Şimşek ile görüşeceği tarih netleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin ekonomi kurmaylarının 24 Haziran'da görüşeceği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinden 3 ekonomi kurmayının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceğini açıklamıştı.
CHP'nin ekonomi kurmayları, Şimşek ile görüşmesinin 24 Haziran’da yapılacağı açıklandı.
Şimşek ile görüşecek CHP'li ekonomi kurmaylarının arasında, Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe ve Volkan Demir bulunuyor.
Görüşmede CHP kurmaylarının “adaletli vergi” sistemi programını Şimşek’e sunacak.
Özgür Özel, görüşmenin ana maddelerin emekli maaşı, asgari ücret, buğday ve çay fiyatlarının oluşturacağını söylemişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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