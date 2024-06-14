İYİ Parti Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa etti

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partiden ayrıldığını açıkladı.

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İYİ Parti Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İzsiz yaptığı açıklamada, "Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

SANDALYE SAYISI 43'TEN 35'E DÜŞTÜ

2023 Genel Seçimleri'nden sonra İYİ Parti Meclis'e 43 milletvekili taşımıştı. 8 milletvekilinin istifasıyla birlikte Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.

Milletvekilleri Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Aykut Kaya CHP'ye; Nebi Hatipoğlu da AK Parti'ye geçti.

Adnan Beker, Bilal Bilici, Ümit Dikbayır (İhraç), Salim Ensarioğlu, Yüksel Arslan bağımsız milletvekilleri olarak yola devam ediyor.

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