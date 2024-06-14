Fatih Altaylı: CHP güçlü bir komplo ile karşı karşıyaydı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki kez görüştü. Bu görüşmeyi ve MHP’nin tutumunu değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, CHP’ye bir komplo kurulduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Biz çekilelim AKP ile CHP bundan böyle birlikte yürüsün. Biz yine dışardan desteğimizi veririz” minvalinde açıklamalar yaptığına dikkat çeken Altaylı, Özel, “Suç ortağını bize doğru itmesin” ifadesine dikkat çekti.

Altaylı, bunu şöyle değerlendirdi: “Bu cümle üzerine ortalık iyice karıştı ve AKP, MHP’den yana tavır aldı ki tersi beklenemezdi çünkü CHP lideri “suç ortaklığından” söz etmişti ve bu suçlama ortakları CHP’ye karşı yeniden birleştirdi.

Aslında Özgür Özel’in yaptığı hamle çok akıllıca idi. Bir cümle ile herkesi siyasetteki hizasına geri getirdi.

‘CHP, AKP’nin yeni ortağı mı olacak’ tedirginliğini ortadan kaldırdı ve AKP’ye sadece ekonomi konusunda akıl ve ortak aklın kullanılması için Meclis çatısı altında destek vermekten öte bir işbirliği olmayacağını vurguladı. Ama daha önemlisi, MHP’nin AKP lehine kurduğu tezgahı kökünden bozdu.

MHP bir yandan AKP ile CHP’nin işbirliğine yol veriyor ama diğer yandan AKP’yi CHP’ye karşı koruyordu.

MHP lideri, AKP’nin TBMM’de CHP’ye muhtaç olmadan at oynatmasına imkan sağlayacak ama iktidarın hatalarından kendini vareste tutacaktı.

CHP aslında güçlü bir komplo ile karşı karşıyaydı. Özel bu komployu gördü ve doğru hamleyi yaptı.

Taşları tekrar yerine oturttu. Ama buna rağmen CHP’nin ekonomi ekibi, Mehmet Şimşek ile buluşacak ve ekonomi ile ilgili düşüncelerini aktaracak. Yapıcı olacak ama ortak olmayacak.”