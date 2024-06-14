Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Olcay Kılavuz, sessizliğini bozdu: Mahkeme beni dinlesin, bildiklerimi paylaşmaya hazırım

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi, 1 Temmuz'daki mahkeme öncesi konuştu.

Sessizliğini bozan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, bir takım açıklamalarda bulundu.

Olcay Kılavuz, AKP'ye yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, savcılık ve mahkemeye çağrıda bulunarak ifadesinin alınmasını talep etti. Haberde, Kılavuz’un yakın çevresi aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Savcılık ve mahkeme beni dinlesin. Soruları yanıtlamaya ve bildiklerimi paylaşmaya hazırım” dediği belirtildi.

Kılavuz, davanın tutuklu sanıklarından Tolgahan Demirbaş ile ilgili olarak da konuştu:

“Tolgahan Demirbaş ile görüştüm ancak bu olaydan haberdar değildim. Onun bu işin içinde olduğunu bilmiyordum. Olay gerçekleşince, merakımdan dolayı kendisiyle görüştüm.”

‘CEZAMI ÇEKMEYE HAZIRIM’

MHP'li Kılavuz, “Tape kayıtları varsa ve Tolgahan Demirbaş dinleniyorsa, benim onunla yaptığım görüşmeler deşifre edilsin” ifadelerini kullandı.

Kendisine neden şimdiye kadar ifade vermediği ve açıklama yapmadığı sorulduğunda ise Kılavuz, bu konuda kendisine telkinlerde bulunulduğunu ve sessiz kalması yönünde talimat verildiğini belirtti.

“Adım dosyada geçmediği için ifade vermeme gerek olmadığını söylediler ve sessiz kalmamı istediler” diyen Kılavuz, “Eğer bu bir suçsa, cezamı çekmeye hazırım” şeklinde konuştu.

Kılavuz ayrıca, "Cinayetten sonra Ayşe Ateş'i aramak istedim ancak “başsağlığı bile dilemeyin” diye talimat geldi" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almamıştı. Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmemişti.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

Ankara Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmasını 29 Nisan 2024'te tamamlamıştı. Başsavcılık, ''tasarlayarak öldürme'' suçundan 22 kişi hakkında iddianame düzenlemişti.

Hazırlanan iddianamede, Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt’un "planlayarak cinayet işleme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Selman Bozkurt’a yönelik "planlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan ise her biri için 13 ila 20 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Cinayete azmettirmekle suçlanan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenmekte.

Ayrıca, Eray Özyağcı’nın "ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 ila 3 yıl, Tolgahan Demirbaş’ın ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçundan 3 ila 7 yıl hapis cezası talebi bulunuyor.

Bu olayla ilgili olarak hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı konulan 17 kişi hakkındaki soruşturma ise ayrı bir dosyada devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem