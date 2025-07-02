Özel'den İzmir'de Net Mesaj; 'Asla Satmam'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de partisinin il binası önünde açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösteren Özel, "Arkadaşlarımızın veremeyecekleri hesap yok" dedi.

Tutuklama kararının istisna olması gerektiğini belirten Özel, "Dün sabah gözaltına aldıklarından Tunç Soyer mi kaçacak? 3-4 senelik mevzularla kaçacak olsa 50 kere kaçar. Ne Tunç Soyer'in ne diğer arkadaşlarımızın veremeyecekleri hesap yok. Bunun için akıllarını başlarına alsınlar. Tutuklama istisnadır. Yurt dışına kaçarken yakalanır, deliller karartılmasın diye tutulur. Her birisi bir telefonla gelecek olanları sabah şafak operasyonuyla, karşılarında kamerayla gözaltı görüntüleri, bu yapılan işin de bir siyasi operasyon olduğunu, algı yönetimi olduğunu gösteriyor." diye konuştu

'CHP'LİYE YAPILAN YANLIŞ BANA YAPILMIŞTIR'

CHP'lilerin birbirine düşürülmeye çalışıldığını ifade eden Özel, "Bu yapılan işte neler konuşuluyor, neler konuşturuluyor diye bakınca şu görülüyor. CHP'nin en güçlü olduğu yerde, CHP'nin amiral gemisinde, İzmir'de birbirine düşürebilir miyiz? Birbirlerini mi şikayet ettiler, o mu oldu bu mu oldu? Hepsini inceliyoruz hepsi gözümüzün önündedir. Ben bir CHP'li, bir CHP'liye yanlış yaparsa kendime yapılmış sayarım. Bu kadar açık söylüyorum." dedi.

'NİFAK TOHUMLARINA DİKKAT EDİN'

"Bu nifak tohumlarına dikkat edin. CHP, birbirine düşerse o zaman amaçlarına ulaşırlar." diye konuşan Özel, "CHP'ye ameliyat yapacak, onu da basın üzerinden kendi trollerine şimdiden söylüyor." diyerek tepki gösterdi.

Tunç Soyer'i kurultayda kendisini desteklemediği için yalnız bırakacağına yönelik iddialara da tepki gösteren Özgür Özel, "Bizde rekabet olur, kardeşlik hukukuna zeval getirmek olmaz. Hiçbir kardeşimi satmadım, Tunç kardeşimi de satmam." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi