Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanı’nın Adaylığı İçin Çarpıcı Açıklama! Erken Seçim İçin Tarih Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uçum, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki genel seçimlerde adaylık yolu açılmak isteniyor” iddiasına yanıt verdi.

'SON KEZ ADAY OLUR'

Uçum “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. Örneğin 2027 yılının son çeyreğinde TBMM en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse son kez aday olur” dedi.

'HERKESİN KABUL ETMESİ GEREK'

Mehmet Uçum’un sosyal medya hesabından “Yeni Anayasa Gündemini Çarpıtma Gayretleri” başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Yeni anayasa ülkemizin olağan gündemidir. Yeni anayasa kabul edilinceye kadar bu tartışma asla bitmeyecek. Artık herkesin bu gerçeği kabul etmesi gerekir. Türkiye için yeni anayasa nesnel bir ihtiyaca dönüştü. Hiçbir çarpıtma ve kara propoganda bu nesnel ihtiyacı perdeleyemez, önemini azaltamaz.

CUMHURBAŞKANI’NIN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Yeni anayasaya niye ihtiyaç duyulduğunun çok kez anlatıldığını vurgulayan Uçum şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız Erdoğan konuyu bir kez daha şu sözlerle vurguladı: "Yeni anayasa talebi, aslında milletin siyaset kurumundan aldığı bir söze dayanıyor. Siyasetçiler olarak milletin huzuruna her çıktığımızda yeni anayasa yapmayı vadettik. Bu sadece bizim vaadimiz değil. Diğer partiler de bu sözü verdi. Biz diyoruz ki; artık bu millet darbe anayasasından tamamen kurtulsun. Siviller, sivil siyaseti ve demokrasiyi güçlendiren bir anayasa yapsınlar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni, sivil, özgürlükçü anayasa konusunda samimiyiz. Anayasa milletin ortak çatısıdır, o çatıyı birlikte inşa etmeye hazırız."

'HALKIN DÖNEME ÖZGÜ İHTİYAÇLARI VAR'

Yeni anayasa ihtiyacının birçok yönü olduğunu değinen Uçum, şöyle devam etti: Özellikle günümüze özgü ihtiyaçları karşılayacak ve geleceği anayasal açıdan güvence altına alacak temel konular belirleyicidir. Bunlar arasında; günümüz insanının vatandaş, birey ve aile üyesi olarak ihtiyaçları, güç savaşlarının egemen olduğu dünyada ülkesel ihtiyaçlar ile milli devletin ihtiyaçları, milletin, toplumun ve halkın döneme özgü ihtiyaçları var. Ayrıca her zaman çalışılması gereken sistem geliştirme ihtiyacının da yeni anayasa seviyesinde karşılanması gereken yönleri var. Hiç kimse 1982 darbe anayasasıyla bu ihtiyaçların tam karşılanabileceğini iddia edemez.

ADAYLIK YOLU AÇILMAK İSTENİYOR İDDİASI

Mehmet Uçum “Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önümüzdeki genel seçimlerde adaylık yolu açılmak isteniyor” iddiasına ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

'MEVCUT ANAYASADA ZATEN İMKAN VAR'

Söz konusu iddianın tamamen yalan olduğunun altını çizen Uçum, şunları söyledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan TBMM’nin 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer. Örneğin 2027 yılının son çeyreğinde TBMM en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse son kez aday olur.

'SEÇİLMESİ TÜRKİYE’YE KATKI YAPAR'

Her ne kadar Cumhurbaşkanımız “benim aday olmak gibi bir derdim yok” dese de daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerek kapsamlı birikimi, gerekse etkili liderliğiyle bir dönem daha dış ve iç süreçlerde Türkiye’ye hizmet etmesi ülkenin ihtiyacıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olması ve seçilmesi yüzyılı aşkın süredir devam eden Cumhuriyetimizin kuruluşunu tamamlamak bakımından tarihi eşikte olduğumuz önümüzdeki dönemde Türkiye’ye büyük katkı yapar.

'İSTİSNAİ ADAYLIK HÜKMÜ VAR'

Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye’nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyacı vardır. Bunun ise yeni anayasayla veya anayasa değişikliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Mevcut anayasada istisnai adaylık hükmü zaten vardır.