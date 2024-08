Özel'den Erken Seçim Açıklaması: 'Geçim Olmazsa Seçim Olur'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk'te açıklamalarda bulunuyor.

4-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek tüzük kurultayına ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, tüzük kurultayının ardından genel başkan adaylığını daha kolay hale getireceklerini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE HAZIRLANIYORUZ"

Ön seçim sistemiyle ilgili de konuşan Özel, şunları söyledi:

"Bugünkü CHP grubunda veteriner yok, emekli vali yok. Belli mesleklerden olmazsa olmaz. Hayvancılık konuşuyoruz veterinerimiz yok. Ön seçimleri buna göre de ayarlamamız lazım. Her şey var sendikacı yok. Herkes kim öne geçiyor diye bakıyor. Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz."

"KEMAL BEY DE KATILACAK"

Özel, kurultaya CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını açıkladı. Özel, Kuzey Kıbrıs ziyareti için de Kılıçdaroğlu'na teklifte bulunduklarını ancak programı müsait olmadığı için katılamadığını söyledi.

"HALK İSTERSE KİMSE KAÇAMAZ"

Erken seçim konusuyla ilgili de konuşan Özel, şunları ifade etti:

"Yerel seçim sonuçlarını araçsallaştırarak erken seçim istemeyeceğimi söyledim. Ancak vatandaşların ekonomik sorunlarını çözmezseniz, geçim olmazsa seçim olur. Bugün karar alalım, ben seçimi isterim. Ben dünden hazırım ama seçim için ya 360 milletvekili ya da Cumhurbaşkanı 'Evet' diyecek. Erken seçim istiyoruz ama bunun teknik şartları yok. Emekliler, asgari ücretliler tepkilerini erken seçim üzerinden dile getirirse o zaman kimse kaçamaz."

ALTILI MASA'YA ELEŞTİRİ

Altılı Masa'nın en büyük hatasının her sorunun çözümünde parlamenter sistemi işaret etmesi olduğunu dile getiren Özel, "Her konuyu parlamenter sistem üzerinden dile getiremezsiniz. Altılı Masa'nın en büyük hatası buydu. Vatandaş sorunların çözülmesini istiyor. Biz geçen seçimdeki gibi her şeyi parlamenter sistem aksına oturtarak değil ama geldiğimizde güçlü bir parlamenter sistemi, kuvvetler ayrılığını ve bağımsız bir yargı vaat edeceğiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİLİM"

Özel "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna "Hayır" diyerek yanıt verdi. "Bu size bağlamasın?" sorusuna ise "Bağlasın, hiçbir sorun yok" diyen Özel, hedefini şöyle açıkladı:

"Ben Atatürk'ün partisini iktidar yaparak tarihe geçmek istiyorum. Bu hiç azımsanacak bir irade değil. Ben Erdoğan'ın 25 yıllık iktidarına son veren ve yeniden CHP'li bir cumhurbaşkanı seçtiren ekipte genel başkanlık görevini yapmış birisi olarak tarihe geçmeyi önemli görüyorum. Ben teknik direktörüm. Ben penaltıyı kimin atacağına bütün taraftarı vererek karar vereceğim."

Cumhurbaşkanı adayını erken açıklamanın doğru olmayacağını belirten CHP lideri, aday tartışmasını bir kenara bırakarak önceliğin ülkeyi yönetecek kadroları inşa etmek olduğunu söyledi.