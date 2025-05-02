Telefonlarda Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor

Teknoloji haber platformu jeuxvideo'nun aktardığına göre, eSIM teknolojisi son yıllarda özellikle amiral gemisi modellerde daha yaygın hale geldi. Ancak buna rağmen pek çok kullanıcı hâlâ geleneksel fiziksel SIM kartlardan vazgeçmiş değil. Bunun başlıca nedeni ise eSIM’in bazı durumlarda pratikliğini yitirmesi. Örneğin, eSIM kullanılan bir cihaz bozulduğunda, verileri başka bir telefona aktarmak fiziksel SIM karttaki kadar kolay değil.