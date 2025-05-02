Telefonlarda Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor
Mobil teknolojilerdeki hızlı gelişim, kullanıcı deneyimini kökten değiştiren yenilikleri de beraberinde getiriyor. Google, Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlar için dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Geliştirilmekte olan yeni bir özellikle, eSIM kartların buluta yedeklenmesi mümkün hale gelecek. Bu yenilik, fiziksel SIM kartların gelecekte tamamen rafa kalkmasının önünü açabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Gelen bilgilere göre, Android cihazlara eklenecek yeni bir özellikle birlikte, eSIM verileri artık Google One hesaplarına yedeklenebilecek. Böylece kullanıcılar, telefonlarının kaybolması, çalınması veya arıza yapması durumunda eSIM bilgilerinin taşınması konusunda büyük bir kolaylık elde edecek.
Teknoloji haber platformu jeuxvideo'nun aktardığına göre, eSIM teknolojisi son yıllarda özellikle amiral gemisi modellerde daha yaygın hale geldi. Ancak buna rağmen pek çok kullanıcı hâlâ geleneksel fiziksel SIM kartlardan vazgeçmiş değil. Bunun başlıca nedeni ise eSIM’in bazı durumlarda pratikliğini yitirmesi. Örneğin, eSIM kullanılan bir cihaz bozulduğunda, verileri başka bir telefona aktarmak fiziksel SIM karttaki kadar kolay değil.
YENİ ÖZELLİK ANDROID 16 İLE GELEBİLİR
Android Authority’nin yaptığı APK analizlerine göre, Google, Android'in yedekleme ekranında eSIM verileri için özel bir bölüm eklemeye başladı. Bu, daha önce hiçbir Android sürümünde yer almayan bir detay. Yani kullanıcılar yakın bir gelecekte, SIM kartlarını da diğer veriler gibi doğrudan Google hesabı üzerinden yedekleyebilecek.
Yeni özellikle birlikte cihazlar arasında geçiş yapmak, hat verilerini kaybetmeden çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilecek. Ancak Google, bu işlevin ne zaman tam olarak kullanıma sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Güncellemeyle mi yoksa doğrudan Android 16 ile mi tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
SIM KARTLARI TARİH OLABİLİR
Google’ın bu yeniliği hayata geçirmesi durumunda, fiziksel SIM kartların sunduğu son avantajlardan biri daha ortadan kalkmış olacak. eSIM’in bulut destekli yönetimi sayesinde, mobil kullanıcıların dijital geçişi daha kolay benimsemesi ve eSIM teknolojisinin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.