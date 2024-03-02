Özel'den Erdoğan'a: Kurum'u adaylıktan çek, Pinokyo'yu göster

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul adayı Murat Kurum’u adaylıktan çekme çağrısında bulundu.

Özel’in konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa İstanbul’un felaketi olur. Ben daha seviyesiz bir belediye başkan adayı görmedim. Kurum diyor ki; 'Beni İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçerseniz; Filsitin’li çocuklara yardım edeceğim' diyor.

Murat Kurum’dan daha seviyesiz ve insanın aklını alaya alan bir belediye başkan adayı görmedim. Gazze’deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart’ta belediyeyi AKP kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize.

Yazıklar olsun Murat Kurum'a, yazıklar olsun Erdoğan'a.

Ekrem Bey’e 'Sisi' diyerek şeytanlaştırmaya çalışıyordu. Şimdi Sisi ile ahbap oldu. Ekrem Bey’in karşısına da Murat Kurum diye bir çapsızı, bir istismarcıyı koymuşlar.

Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’ye yerel seçimlerde hiçbir şey verecek olmadığının kanıtı, İstanbul'daki adayının Murat Kurum olmasıdır.

‘PİNOKYO’YU ADAY GÖSTER’ ÇAĞRISI

Erdoğan'a buradan sesleniyorum: Murat Kurum'u çek, Pinokyo'yu İstanbul'a aday göster. Daha dürüst bir adayın olur. Bugün son gün halen çekme şansı var."