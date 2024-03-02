Bir ilde İYİ Parti'ye şok: Adaylığı düşürüldü

YSK'nin yarın partilerin kesin aday listelerini açıklayacağı bildirilirken, İYİ Parti'nin Tokat'ta aday gösterdiği ismin adaylığı düşürüldü.

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Bir ilde İYİ Parti'ye şok: Adaylığı düşürüldü

Yerel seçim sürecinde birçok ismin adaylığı düşürülürken, Son olarak İYİ Parti’nin bir adayının daha adaylığı düşürüldü.

İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı Menteşe, Seçim Kurulu tarafından kendisine tebliğ edilen kararda adaylığının düşürüldüğünü açıkladı.

Sosyal medyadan kendisine yapılan tebliği duyuran İYİ Parti Tokat adayı Şeref Menteşe, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım. Bu akşam saat 17.30 itibarı ile İyi Parti Tokat Belediye Başkanı adaylığımızın seçim kurulu kararı ile düşürüldüğü bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Adaylığımızın açıklandığı gün itibarı ile bizimle birlikte gece gündüz çalışan teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bizi büyük bir muhabbetle bağrına basan hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim."

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