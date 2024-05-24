Özel-Karamollaoğlu görüşmesine 'sağlık sorunları' engeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün gerçekleştireceği görüşmenin ertelendiği belirtildi.

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Özel-Karamollaoğlu görüşmesine 'sağlık sorunları' engeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bugün yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu bugün parti genel merkezinde saat 15.00'da ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin ertelendiği bildirildi. Ziyaretin ertelenme nedeninin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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CHP Saadet Partisi Özgür Özel Temel Karamollaoğlu
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