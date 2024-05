Özel, emekliler için 15 madde sıraladı, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi: El birliğiyle yapacağız, var mısınız?

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce emekli, CHP'nin Tandoğan'da düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'nde bir araya geldi. Taleplerini dile getiren emekliler, "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

CHP, emeklilerin sorunlarına dikkati çekmek için "Büyük Emekli Mitingi" düzenliyor. Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitinge Türkiye'nin farklı bölgelerinden binlerce emekli ve emekçi katıldı.

Farklı illerden gelerek sabah erken saatlerden itibaren meydanı doldurmaya başlayan emekliler, taleplerini dile getiren sloganlar attı. Mitinge, DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri de yer aldı.

Meydanda, katılımcıların ellerindeki "Emekliler için zordur geçim, Özgür Özel acele seçim", "Onurlu yaşam hakça paylaşım", "insanca hakça bir yaşam için", "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "Biz torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız ya siz" , "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" yazılı döviz ve pankartlar göze çarptı.

ÖZEL AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği mitingde açıklama yapıyor.

Özel'in sözlerinden satır başları şöyle:

“Ömrünü bu memlekete adayan kıymetli emekliler hoş geldiniz.

'BİR EMEKLİ MAAŞINA SİZLERİ MECBUR EDENE YAZIKLAR OLSUN'

Biz bu yılın başında açıklanan emekli maaşları yaklaşan felaketi gösteriyordu. 19 Ocak günü CHP’nin genel merkezinde 100 kişi beraberdik. Konuştuk, dertleştik. O gün sizlere söz verdim. Dedim ki her konuşmada bu adaletsizliği dile getireceğim. 105 meydanda kürsüye çıktım. Mikrofonu elime aldım. Emeklilerin derdini sorununu dile getirdim. Biz o meydanlarda sizlerle birlikte Türkiye İttifakı’nı kurduk. Kendi meselenize sahip çıktınız. Bütün Türkiye sizleri duydu, konuştu. İşte bugün iğne atsan yere düşmüyorsa sizlerin sayesinde. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dünyanın en acıklı şarkısını nasıl söylüyorlar. 10 bin lirayı duyuyor musunuz. dünyanın en büyük korusunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Biz bundan sonra emeklinin sorununu çözmezseniz meydanlar bizimdir sokaklar bizimdir. Bu sesi ya duyacaklar ya da söz verdiğim gibi mutlaka duyuracağım. Hakkınızı söke söke alacağım. Bu iktidar 2024 yılının emekli yılı ilan etti. 1 Ocak’ta verilecek maaşı 10 bin lira diye belirttiler. İngilizceye Almancaya tercümesi olmayan bir emekli maaşına sizleri mecbur edene yazıklar olsun.

‘EMEKLİ OLUNCA MAAŞ YARIYA İNİYOR’

Hans’ın yaşadığı hayatı Hasan’dan esirgeyenlere yazıklar olsun. Şimdi diyorlar ki yaz aylarında toplam kapasitesi 65 bin KYK yurdunu emekli misafirhanesi yapacaklarmış. emekli ‘Açım’ diyor bu ‘Git tatil yap’ diyor. Hiçbiri gidemez çünkü emekliler yurtta kalma derdinde değil kirasını ödeme derdinde. Yazıklar olsun bu düzene. değiştireceğiz bunu. türkiye2nin dört bir yanına geldim. Size iki şeyden bahsettim. İlki bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Sizinle hiç ilişmese bugün 17 bin liradan 26 bin lira maaşınız olacaktı. 10 bin liraya düşürenlerden hesap soracağım. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi on bin lira iki buçuk altın almıyor. Her birinizin her ay 5.5 çeyrek altını alıp kaçan bir düzen var. Sesinizi duymazlarsa onlardan hesabı ilk sandıkta soracaksınız. Burada emeklilerin dışında bir de emekli olamayanlar var ve staj ve çıraklık mağdurları var. Aramızda mavi bereleri ile hepimiz için canlarını ortaya koyan emekli astsubaylar var. Astsubaylar emekli olamıyor. Çocuk okuyor, ev kira. Emekli olunca maaş yarıya iniyor. Emekli olamıyor. Yaşı dolduğunda da sefalete sürükleniyor.

GULYABANİ BENZETMESİ

Başımızda bir gulyabani var, IMF’nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Mehmet Şimşek, gulyabanini al git buradan. Mehmet Şimşek, bu Gulyabani'ni al, Saray'a götür. Emeklinin yakasından insin, birazcık da zenginlerden alsın.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

CHP bir yandan da çözüm önerilerini dile getiriyor. Şimdi buradan Erdoğan’a, Bahçeli’ye bir çağrıda bulunuyorum. 15 madde el birliğiyle yapacağız. Var mısınız?

-En düşük emekli maaşının asgari ücretten az olamayacağınız yasaya bağlayalım.

-İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi ayrımları ortadan kaldıralım.

-İlaç katkı payları, muayene ücretlerini ortadan kaldıralım.

-Emeklilere sendikal özgürlük tanınmalı. Kapatma davaları derhal çekilmelidir.

-Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

-Emekli kart çıkarılmalı. Doğalgaz, su faturalarında yüzde 50 oranında indirim yapılmalıdır.

-65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir defa hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde devletin cebinden çözülmelidir

-Emeklilerin kredi ve kredi kartları borçları bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmelidir.

Vergide adalet sağlanmalı ve herkesten gelirine göre vergi alınmalıdır.

Gelin bu sorunları hep birlikte çözelim. Emeklimizin elini havada bırakmayın. Biz size el uzatıyoruz bu eli havada bırakmayın.

CHP'NİN İKTİDAR OLDUĞUNDAKİ EMEKLİ VAADİ

Geçen seçimde emeklilerden en çok oy alan oldu. Türkiye’nin birinci partisi olduk. İlk genel seçimde CHP’yi iktidar yapacağız. Biz bu seçimleri kazanacağız. Buradan ilk seçim vaadimizi açıklıyorum. İlk 100 gün içinde yasal düzenlemeler derhal tamamlanıp emekli maaşı ilk olarak asgari ücret seviyesine sonrasında bir buçuk asgari ücret seviyesine getirilecektir. Emeklinin ekonomisi normalleşmeden Türkiye normalleşemez."

