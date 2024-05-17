Özel, Çin Büyükelçisi ile görüştü: Mesir macunu hediye etti

Çin Büyükelçisi Liu Shaolin ile görüşen CHP Lider Özgür Özel, görüşme sonrası Shaolin'e mesir macunu hediye etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çin Büyükelçisi Liu Shaolin ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Özgür Özel, Çin Büyükelçisi Liu Shaolin ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Özel’e, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti. Özdel, Çin Büyükelçisi Liu Shaolin'e Manisa Mesir Macunu hediye etti.

Kaynak: ANKA

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