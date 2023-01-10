Özdağ'dan Bahçeli'ye yanıt: Türkeş'in kimin ismini ajan olarak verdiğini tüm ülkücüler iyi biliyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Adına Zafer denilen yenilmiş ve casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

"Allah rahmet eylesin demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimi hiçbir cevap yoktur" diyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Bu seviyesiz açıklamaya vereceğimiz Zafer Partisi olarak tek cevap var; Sinan Ateş’in bir komplo ile uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı dahi yayınlamayan, ailesine başınız sağ olsun demeyen, arkadaşlarına başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimi hiçbir cevap yoktur.

Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı ile mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar.

Zafer Partisi, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir. AKP gibi Türkiye’yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı ile mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sen de."