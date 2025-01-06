Osman Gökçek Meclis'e Tabutla Geldi

TBMM’de ilginç bir basın toplantısı düzenleyen AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile ilgili birçok iddiada bulundu. Osman Gökçek, toplantıda “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde konser vurgunundan sonra yeni bir skandal ile karşımızda. Bu skandalın adı ölüm” diye söze başladı.

'DEPREM SONRASI YOLSUZLUK' İDDİASI

6 Şubat depreme sonrasında bölgedeki yaraları sarmak için herkesin harekete geçtiğini vurgulayan Gökçek, “Burada herkes yaraları sarmak için bir arada oldu. Ankara büyükşehir belediyesi ise o süreçte vurgun yapmanın peşindeydi” diyerek şöyle devam etti:

“Bu süreçte Mansur Yavaş acil ihaleye çıktı. Ceset torbası ve kefen alımı ihalesine çıktılar. Deprem oldu. 35 gün geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 80 milyon alımla kefen ve ceset torbası aldı

Vatandaş zor günde bileziğini gönderirken bunlar kefenleri ceset torbalarını parayla doldurdular. Adam inşaat işiyle uğraşıyor ama burada kefen ihalesine giriyor. ASKİ zam yaptı ulaşıma zam yaptılar. SGK borçlarını ödemediler ama burada kefen paralarını cebe mi indirdiniz.”

CHP'Lİ BELEDİYELERLE KIYASLADI

CHP’nin belediyeleri Sinop ve İzmir ile kıyaslama yapan Gökçek, ABB’nin ihaleleri ile diğer belediyelerin ihale rakamları arasında büyük fark olduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

“Tabutlar temizlik firmasından alınmış, kefenler kereste firmasından alınmış, polyester tabutlar ayakkabı firmasından alınmış. Bu ihalelere ilişkin belge ve evrakları savcılığa sunacağız. Benzer vurgunlar Pandemi döneminde de yapıldı.”

Kaynak: Haber Merkezi