RTÜK'ten SZC TV ve Halk TV'ye 'Osman Gökçek' Cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, televizyon ve haber kanallarına verilen cezaların detaylarını anlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Keser, “YouTube, RTÜK kıskacında ve değişmeyen yaptırım tablosu. Yılın son toplantısında da yine aynı kanallar ceza bombardımanına uğradı, SZC TV’ye üç, NOW TV ve Tele 1’e ikişer, Halk TV ve Flash Haber’e birer ceza. Osman Gökçek’in ‘villa şikayeti’ üzerine SZC TV, Halk TV ceza aldı” ifadelerini kullandı.

Cezalara tepki gösteren RTÜK üyesi İlhan Taşcı ise paylaşımında; "RTÜK Gökçekler’in avukatlığına soyundu. RTÜK yılın son Üst Kurul toplantısında eleştirel yayıncıları ceza bombardımanına tuttu. Sözcü TV ve Halk TV’ye CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Osman Gökçek’in sahibi olduğu evin görüntülerini paylaşması ve konuya ilişkin Osman ve Melih Gökçek hakkındaki sözleri nedeniyle 'toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olunduğu' iddiasıyla yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi dedi.

Taşcı öte yandan RTÜK tarafından Cumhuriyet Gazetesi'nin Youtube hesabının internet ortamından yayın izni veya yayın lisansı olmadan yayın hizmeti sunulduğu gerekçesiyle yayın lisansı başvurusunda bulunması konusunda uyarılmasına ve 72 saat süre verilmesine karar verildiğini duyurdu.

SZC TV'YE CEZA

SZC TV, Tele 1, Halk TV, Flash Haber, Now TV ve AKİT TV’ye yönelik verilen para cezalarının içeriğini paylaşan RTÜK üyesi Tuncay Keser ve İlhan Taşcı sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalar ile hangi programın hangi gerekçeyle RTÜK tarafından cezalandırıldığı hakkında şu bilgileri verdi:

SZC TV, İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in ‘Arena’ programında, ‘Yenidoğan Çetesi’ ve Sağlık Bakanı'nın tutumu ile ilgili ikinci kez yaptığı açıklamalar nedeniyle, yine yaptırıma uğradı. Çömez'in açıklamaları ‘haber’ kategorisine sokularak, doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlandığı için, SZC TV'ye yüzde 3 para cezası verildi. SZC TV'ye ayrıca farklı tarihli ‘Haber Saati’ programlarında, Prof. Dr. Öner Günçavdı'nın Türk-İş Başkanı'na yönelik ifadelerinin eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle yüzde 3, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in şikâyeti üzerine, villa inşaatı ile ilgili iddiaların doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlandığı gerekçesiyle de yüzde 3 para cezası verildi.

TELE 1'E CEZA

Tele 1, ‘Söz Bizde’ programında, Gazeteci Miyase İlknur'un Milli Eğitim Bakanı Tekin'in profesörlük ve rektörlüğe atanma sürecine ilişkin ‘Bunun adı hak çalmaktır, hukuk çalmaktır, kadro çalmaktır’ şeklindeki ifadesinin eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle, ‘Forum Hafta Sonu’ programında, Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Colani'nin ‘İsrail düşmanımız değil’ açıklaması bağlamında söylediği ‘Siyasal İslamcıların İsrail gibi şeytanla bile anlaşabilecek bir karaktere ve bir ahlaka sahip olduklarını biliyoruz’ şeklindeki ifadelerle ‘Siyasal İslamcılar olarak nitelediği bir kesime eleştiri sınırları ötesinde söylemlerde bulunduğu’ gerekçesiyle, iki ayrı yüzde 3 idari para cezası aldı.

HALK TV'YE CEZA

Halk TV'ye, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in şikâyeti üzerine ‘Kayda Geçsin’ programında TBMM'de tartışılan villa inşaatı ile ilgili ‘Osman Gökçek ve Serkan Korkutata hakkındaki iddiaların’ doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlandığı gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. Flash Haber'e, ‘Başkentte Gündem’ programında, Doç. Dr. Fatih Yaşlı ve Hamide Rencüs'ün, iktidarın Suriye politikalarına yönelik ifadelerinin, eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle yüzde 3 para cezası uygulandı.

NOW TV'YE CEZA

NOW TV'ye, Kızıl Goncalar dizisindeki Naim'in Vahit'in kolunu kesmesi sahnesi, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olduğu gerekçesiyle yüzde 3, Şakir Paşa Ailesi dizisinde mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle de milli manevi değerlere aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle, yüzde 3 para cezası verildi.

AKİT TV'YE CEZA

Akit TV'de, Kırmızı Masa programında, Mehmet Ali Ağca'nın açıklamaları ‘devletin üst düzey makam ve görevlilerinin itibarını sarsıcı’ bulundu ve yüzde 3 para cezası verildi. Ağca'nın teğmenlere yönelik ‘asarım’, ‘BAAS uzantıları Türkiye'de 20 milyon insanı öldürecek’, sunucunun ‘Siz bu devlet için kurşun atmışsınız’ övgüsü ihlal gerekçeleri arasında yer almadı.”

Kaynak: ANKA