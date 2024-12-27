Beyoğlu'nda Feci Kaza: Ticari Araçla Polis Otosu Çarpıştı

Beyoğlu'nda ticari araçla polis otosu kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı.

Beyoğlu'nda Feci Kaza: Ticari Araçla Polis Otosu Çarpıştı

Kaza, Beyoğlu Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arızalı ışıkların bulunduğu kavşakta 34 TR 8699 plakalı ticari araçla bir polis aracı kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içinde nişanlı çiftin olduğu ticari araç, kaldırıma çıkarak yan yattı. Genç kadın, bulunduğu noktada sıkışken, nişanlısı ise araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kadın için itfaiye ekibi seferber oldu. Devrilmemesi için kaldırım taşı ile dengelenen araçta sıkıştığı yerden çıkarılan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Nişanlısı da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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