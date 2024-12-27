Yasa Dışı Bahis Operasyonlarında Flaş Gelişme! 27 Fenomen Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar" suçuna yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-13" operasyonlarına ilişkin detayları paylaştı. Yerlikaya, operasyonlar genelinde 27 kişinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin yeni bir detayı paylaştı. Yerlikaya, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu, yüksek takipçili şüphelilerden 27’sinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yasa Dışı Bahis Operasyonlarında Flaş Gelişme! 27 Fenomen Gözaltına Alındı - Resim : 1

“27 ŞÜPHELİ YAKALANDI”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma “Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suç unsurudur” diyen notunu düşen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

4 ay süren çalışmalar sonucunda sosyal medya platformlarında, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik etme suçlarından yüksek takipçili sosyal medya kullanıcıları hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Yasa Dışı Bahis Operasyonlarında Flaş Gelişme! 27 Fenomen Gözaltına Alındı - Resim : 2

16 İLDE BİRDEN

İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Mersin, Ağrı, Antalya, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlenen "SİBERAĞ-13" operasyonları sonucunda çok sayıda dijital materyale el kondu. 27 şüpheli yakalandı.

Yasa Dışı Bahis Operasyonlarında Flaş Gelişme! 27 Fenomen Gözaltına Alındı - Resim : 3

SABAH DA 4 FENOMEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonlar çerçevesinde sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddia edilen fenomenler Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alınmıştı.

Firari olarak aranan 4 fenomen Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Uzuyor! 4 Fenomene Daha GözaltıYasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Uzuyor! 4 Fenomene Daha GözaltıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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