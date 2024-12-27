Toprak Altında Kalan İşçiyi İtfaiye Kurtardı
Kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Burdur'un Karasenir Mahallesi Gönen Sokak'taki bir apartmanın kanalizasyon çalışması sırasında işçi Hasan Y'nin vücudunun bir kısmı kayan toprağın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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