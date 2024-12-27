İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Yoğun yağış Çatalca’da etkisini gösterdi. Yağışın ilerleyen saatlerde birçok bölgede etkisini artırması bekleniyor.

Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından saat 15.00’da İstanbul’un yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı etkisi gösterdi. Çatalca’da kar yağışı yer yer etkisini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre İstanbul ile Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, özellikle kuzeyden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen poyrazın, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor.

Yağışların ise gün boyu aralıklarla süreceği, 15.00 ila 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli karın etkili olacağı öngörülüyor. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Elazığ'da 106 Köy Yoluna 'Kar' EngeliElazığ'da 106 Köy Yoluna 'Kar' EngeliGüncel
Tunceli'de Kar Nedeniyle Mahsur KaldılarTunceli'de Kar Nedeniyle Mahsur KaldılarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Kar Yağışı
Son Güncelleme:
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Şişme Montlardaki Topaklanmayı Anında Düzeltiyor! Makinadan Çıkan Montlar İlk Günkü Gibi Kabarık Oluyor Şişme Montlardaki Topaklanmayı Anında Düzeltiyor
Meğer Kelle Paçadan Daha Faydalıymış! Bir Kaşığı Bile Şifa Olan Çorba Açıklandı Meğer Kelle Paçadan Daha Faydalıymış! Bir Kaşığı Bile Şifa Olan Çorba Açıklandı
Toprak Altında Kalan İşçiyi İtfaiye Kurtardı Toprak Altında Kalan İşçiyi İtfaiye Kurtardı