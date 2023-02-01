Ortak mutabakat metni bakanlığı hareketlendirdi: WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

Millet İttifakı’nın açıkladığı ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimlerine, metinde bakanlığın faaliyet alanında yer alan vaatlere ilişkin bir “karşı açıklama” yapılması istendiği iddia edildi.

Son Güncelleme:
Ortak mutabakat metni bakanlığı hareketlendirdi: WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

Millet İttifakı’nın açıkladığı “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatının yer aldığı WhatsApp gruplarına iletilen mesajlarda, birimlere, metinde bakanlığın faaliyet alanında yer alan vaatlere ilişkin bir “karşı açıklama” yapılması istendi.

KARŞI AÇIKLAMA İSTENDİ

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar'ın haberine göre, mesajda, “Söz konusu vaatlerin birçoğu bakanlığımızca ya yapılmış ya da çalışılmakta olan konular. Bu itibarla biriminizle ilgili konuların bir iki cümlelik spot ifadelerle çalışılarak yarın (bugün) bizlere buradan gönderilmesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

BOŞ ALANLAR EKLENDİ İDDİASI

Gruplara, mutabakat metninde yer alan 168 madde, 11 sayfalık tablo şeklinde iletilirken bu maddelerin karşılarına “açıklama” yapılması için boş alanlar eklendiği görüldü.

Bir diğer mesajda da, “6’lı masanın ortak politikaları konusunda dairemiz ilgili eylem konusunda yapılan çalışmaları bir iki cümle ile sabah saat 11’e kadar hazırlayalım” ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme:
Altılı Masa'da 13 Şubat trafiği: Aday belirleme süreci başlıyor! Siyaset 01 Şubat 2023 06:15
6’lı masa varmış ve boş oturmamış Siyaset 31 Ocak 2023 23:51
Davutoğlu Altılı Masa'nın parti mensuplarına seslendi Siyaset 31 Ocak 2023 22:29
'Anayasa bunu söylüyor' dedi: Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Demirtaş'tan açıklama Siyaset 31 Ocak 2023 20:32
ÇOK OKUNANLAR
Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç! Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç!
Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma' Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma'
Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu
Ortak mutabakat metni bakanlığı hareketlendirdi: WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Ortak mutabakat metni bakanlığı hareketlendirdi: WhatsApp mesajları ortaya çıktı!
EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı