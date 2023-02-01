Ortak mutabakat metni bakanlığı hareketlendirdi: WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

Millet İttifakı’nın açıkladığı “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatının yer aldığı WhatsApp gruplarına iletilen mesajlarda, birimlere, metinde bakanlığın faaliyet alanında yer alan vaatlere ilişkin bir “karşı açıklama” yapılması istendi.

KARŞI AÇIKLAMA İSTENDİ

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar'ın haberine göre, mesajda, “Söz konusu vaatlerin birçoğu bakanlığımızca ya yapılmış ya da çalışılmakta olan konular. Bu itibarla biriminizle ilgili konuların bir iki cümlelik spot ifadelerle çalışılarak yarın (bugün) bizlere buradan gönderilmesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

BOŞ ALANLAR EKLENDİ İDDİASI

Gruplara, mutabakat metninde yer alan 168 madde, 11 sayfalık tablo şeklinde iletilirken bu maddelerin karşılarına “açıklama” yapılması için boş alanlar eklendiği görüldü.

Bir diğer mesajda da, “6’lı masanın ortak politikaları konusunda dairemiz ilgili eylem konusunda yapılan çalışmaları bir iki cümle ile sabah saat 11’e kadar hazırlayalım” ifadeleri yer aldı.