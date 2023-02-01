Altılı Masa'da 13 Şubat trafiği: Aday belirleme süreci başlıyor!

Altılı Masa'nın ortak mutabakat metnini tanıtmasının ardından gözler yeniden adaya çevrildi. 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak zirvede adayın belirlenmesi bekleniyor.

Altılı Masa'da 13 Şubat trafiği: Aday belirleme süreci başlıyor!

CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin oluşturduğu 6’lı masa, 12’nci toplantısını 13 Şubat’ta yapacak.

13 Şubat’ta yapılacak olan 12’nci liderler zirvesinde cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.

Liderler ise bu tarihe dek kadar yoğun “aday belirleme trafiği” içinde olacak, “Hem yüz yüze hem de telefonda yürütüleceği” belirtilen görüşme trafiğinin, kritik toplantı öncesinde isim belirleme sürecini kolaylaştıracağı kaydediliyor. Görüşmelerde ayrıca “Adayın açıklanma tarihi de netleştirilecek.” 

İYİ PARTİ: BİLGİ YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında toplantıya ilişkin “13 Şubat’ta karar alacağız, adayımızı açıklayacağız” dedi. İYİ Parti Sözcüsü Zorlu ise “13 Şubat’ta bir toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bilgi bizde mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil” açıklamasını yaptı.  

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre konuyla ilgili konuşan masa kurmayları, “Liderler henüz 13 Şubat’taki toplantı sonrası yayımlayacakları bildiride cumhurbaşkanı adayının adının yer alıp almayacağını değerlendirmedi. Buna o gün karar verecekler. Ancak 13 Şubat’ta bir aday belirlenecek. Bu ya o gün toplantı sonrası paylaşılan metin içinde açıklanabilir ya da metinde cumhurbaşkanı adayının duyurulması için yapılacak tanıtımın tarihi verilir” bilgisini paylaştı.

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