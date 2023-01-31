Davutoğlu: Genel başkanlardan icazet almadan açıklama yapan parti mensuplarına sesleniyorum, lütfen susun

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın uzun müzakereler sonrasında yemek masasında entelektüel sohbetler yaptığını söyledi. Davutoğlu, "Bazen Nazım Hikmet'ten bazen Namık Kemal'den konuşuyoruz" dedi.

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Davutoğlu: Genel başkanlardan icazet almadan açıklama yapan parti mensuplarına sesleniyorum, lütfen susun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Flaş TV'de gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Gazeteci Fatih Ertürk'ün sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin olarak "İki yetim var. Nasıl vicdansız bunlar. 1 ay geçti hala sayın Erdoğan'dan ses yok" dedi. 

CHP, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak" açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, "Muhalif kesimden konuşanlara sesleniyorum: Sakın ha kolay bir zafer ve bu zaferin üstünde yükselecek bir lider düşünmeyin. Zor bir seçim olacak. Çoğu zaman genel başkanlardan icazet almadan açıklama yapan parti mensuplarına  da sesleniyorum, lütfen susun. Zarar veriyorsunuz. Benim partim de olsa fark etmez. Genel başkanlar dışındaki herkesin susma vakti" dedi. 

Altılı Masa ile uzun müzakere toplantılarının ardından yemek masası etrafında yaptıkları sohbetleri sevdiğini söyleyen Davutoğlu "Biz bazen Nazım Hikmet'ten, bazen Namık Kemal'den konuşuyoruz. Bazen tefsirden... Biz bu memleketin insanıyız. Bahçeli bilmiyor muydu Kılıçdaroğlu ile Ekmelledin İhsanoğlu'nu aday gösterirken, dış mihrakların adamı olduğunu. Ayıptır. Haya etmesi lazım" diye konuştu. 

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