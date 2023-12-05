Nebil Ragıp İlseven Beşiktaş Belediyesi için adaylık başvurusu yaptı

2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. Partiler seçim hazırlıklarını sürdürürken adaylık başvurusu için de il ve ilçe başkanlıkları başvuruları almaya başladı.

Partilerin nihai adayları henüz belli olmazken, büyükşehirlerde çıkacak adaylar merakla bekleniyor. Bu sırada gözler değişim hareketiyle konuşulan CHP'nin çıkaracağı adaylarda.

Eski Doğan Holding yönetim kurulu üyesi ve eski CHP İstanbul il başkanı Nebil Ragıp İlseven de Beşiktaş Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı.

NEBİL RAGIP İLSEVEN KİMDİR?

Robert Koleji'nden okuduktan sonra, ABD'de üniversite eğitimini Siyaset Bilimi ve Ekonomi konularında yapmıştır. Georgetown Stratejik ve Uluslararası Etüdler Merkezi'nde Uluslararası İlişkiler dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1982 tarihinde Kentucky Üniversitesi, Patterson School of Diplomacy and International Commerce'den Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret dalında lisansüstü diplomasını almıştır. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü bünyesinde bankacılık konusunda doktora yapmıştır.

İş yaşamına 1983 tarihinde başlamış, bankacılık ve finans alanında Chemical Mitsui Bank, Demir Yatırım şirketlerinde çalışmıştır. 17 Ocak 2007 - 7 Ocak 2011 tarihleri arasında Doğan Holding genel koordinatörlüğü görevini yapmıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun üyesi olduğu Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu tarafından yolsuzluktan soruşturulmasına karar verilen kişidir.

10 Ocak 2011 tarihinde, Berhan Şimşek'in istifası üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak atandı.

53 gün İl Başkanlığı görevinde bulunan İlseven, 7 Mart 2011 tarihinde İl başkanlığı görevinden, CHP Genel Merkezi ile yönetim anlayışında yaşadığı farklılıkları gerekçe göstererek, istifa etti.