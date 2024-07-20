Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bir Araya Gelecek

CHP'li Aylin Nazlıaka, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşecek. Görüşmede adınlar, engelliler, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere birçok konu masaya yatırılacak.

Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bir Araya Gelecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşecek.

Görüşmenin 22 Temmuz’da TBMM’deki Nöbetçi Bakan odasında yapılacağı bildirildi.

Görüşmede kadınlar, engelliler, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere Bakanlığın faaliyet alanlarına yönelik sorun ve çözüm önerilerinin ele alınması bekleniyor.

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