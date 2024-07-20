Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'a: Akla Ziyan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta "Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" etkinliklerinde konuştu. Erdoğan, Kıbrıs'taki Mari limanında deniz üssü kararı alınması sonrası Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın "Mari’de deniz üssü inşa edilmesi önceliklerimiz arasında" sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, konuya ilişkin"Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KIBRIS'TA FEDERAL ÇÖZÜMÜN MÜMKÜN OLMADIĞINA İNANIYORUZ'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz, sırt sırtayız. İktidar ve muhalefet olarak burada olmamız Kıbrıs'a verdiğimiz önemin göstergesidir.

Kıbrıs Türkü’nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyor her birine şükranlarımı sunuyorum.

1974'e gelindiğinde insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştı. Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı.

Adanın güneyinde şımarık bir zihniyet var. Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.

Bugüne kadar çözümü samimiyetle isteyen, bunun için fedakarlıkta bulunan, riski alan, irade sergileyen taraf Kıbrıs Türkü ve Türkiye olmuştur. Türk tarafı, Rumlarla eşit olarak masaya oturmalı. Biz müzakereye, kalıcı bir barışa ve çözümü sağlamaya hazırız."