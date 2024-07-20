CHP'li Becan: Çoklu Maaş Alanlara Dokunulmuyor, İşçiye Zam Reddediliyor

CHP Yalova milletvekili Tahsin Becan, iktidarın tasarruf tedbirlerinin TBMM’de kabul edilmesinin ardından eleştirilerde bulundu. Becan açıklamasında, “İktidar, çoklu maaş alan bürokratların şatafatlı hayatlarına dokunmuyor ama geçinemeyen işçinin beklediği zammı enflasyon gerekçesiyle reddediyor” ifadelerini kullandı.

Becan, Meclis’e sunulan ve kabul edilen kanun tekliflerinin komisyonda görüşülme yöntemlerini eleştirdi. Becan, tekliflerin etki analizlerinin yapılmadığını ve Anayasa’ya uygunluğunun da incelenmeden, tali komisyon raporları alınmadan görüşülmesinin kamu yararını sağlaması bir yana, yeni toplumsal sorunları yaratma riskini beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

'KOMİSYONLARIN DENGELİ ÇALIŞMASINA ENGEL OLUNUYOR'

Becan, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen 49 uluslararası antlaşmanın onaylanmasına dair tekliflerin dışında yasalaşan 19 teklifin 12'sinin torba kanun olarak görüşüldüğüne dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"28.dönemin geçen bir yıllık çalışmasında, gelen tekliflerin hiçbirinin etki analizleri yapılmadan, Anayasaya uygunlukları incelenmeden ve tali komisyon raporları alınmadan görüşülmesi sonucu kamu yararını sağlaması bir yana, yeni toplumsal sorunları yaratma riskini beraberinde getiriyor. Ayrıca Mecliste 19 ihtisas komisyonu bulunuyor, onların uzmanlıklarından yararlanılmadan çoğu teklif Plan ve Bütçe Komisyona havale edilerek, komisyonların dengeli çalışmasına da isteyerek engel olunuyor.”

Tasarruf tedbiri adı altında getirilen düzenlemelerin kamu kaynaklarının yerinde harcanacağı anlamına gelmeyeceğini söyleyen Becan, "İktidar, çoklu maaş alan bürokratların şatafatlı hayatlarına dokunmuyor ama geçinemeyen işçinin beklediği zammı enflasyon gerekçesiyle reddediyor. Komisyonun CHP’li üyelerinin bu konuda verdikleri önergeler kabul edilmiyor. Nitekim teklifin 29 uncu maddesiyle, tasarruf adına kamu çalışanları için görevleri haricinde yönetim kurulu ve benzeri organlarda görev alanlara, sadece bir görev için bundan sonra ödeme yapılarak söz konusu ödemenin üst sınırını da asgari ücretin yaklaşık altı katı olan 98 bin TL olarak belirliyor” dedi.