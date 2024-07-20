Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?

Asal Araştırma'nın son anketinden dikkat çekici sonuçlar çıktı. Ankete göre, yerel seçimlerde Türkiye genelinde uzun yıllar sonra ilk defa birinci parti çıkan CHP, istikrarını korudu. İktidar olduğu günden beri hep birinci parti olan AKP ise yerel seçim sonrası ikinci sıradaki yerinde durmayı sürdürüyor.

Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?

31 Mart yerel seçimleri sonrası Türkiye şimdilik, seçimsiz bir döneme girdi fakat anket şirketleri araştırmalarına devam ediyor. Son anket ise Asal Araştırma'dan geldi. 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiye "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP, YEREL SEÇİM İSTİKRARINI KORUYOR

Kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AKP 1,7 puan farkla yüzde 31,5'le ikinci sıraya yerleşti. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP yüzde 9,5 ile üçüncü, DEM Parti ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer aldı.

Oyların partilere dağılımı şu şekilde;

  • CHP: Yüzde 33.2
  • AKP: Yüzde 31.5
  • MHP: Yüzde 9.5
  • DEM Parti: Yüzde 9.1
  • İYİ Parti: Yüzde 4.7
  • Yeniden Refah: Yüzde 4.3
  • Zafer Partisi: Yüzde 3.5
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.0
  • Diğer: Yüzde 3.2
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