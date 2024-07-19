Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı

ORC Araştırma, 12-17 Temmuz tarihleri arasında 17-29 yaş arası gençlerle görüşecek anket yaptı. Ankete katılan katılımcılara "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi. İşte Türkiye'de gençlerin en beğendiği siyasetçiler şöyle sıralandı...

Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan Anket ORC Araştırma
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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı - Resim: 1

ORC Araştırma şirketi, 12-17 Temmuz'da bin 750 kişiyle görüşerek bir anket çalışması yaptı. Ankete şirketi, 17-29 yaş arası gençlere, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" diye sordu.

Araştırmanın sonuçları şu şekilde:

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı - Resim: 2

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 27,9

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı - Resim: 3

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 25,1

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı - Resim: 4

Özgür Özel: Yüzde 19,5

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı - Resim: 5

Mansur Yavaş: Yüzde 17

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı - Resim: 6

Ümit Özdağ: Yüzde 14,5

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı - Resim: 7

Hakan Fidan: Yüzde 14,1

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı - Resim: 8

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13,2

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı - Resim: 9

Fatih Erbakan: Yüzde 10,7

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı - Resim: 10

Süleyman Soylu: Yüzde 9,4

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Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı - Resim: 11

Mustafa Sarıgül: Yüzde 8,2

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