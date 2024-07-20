Ayşenur Arslan'dan Hadi Özışık'a 'Samimiyetle' Uyarı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir döneme damgasını vuran ifşaatlarında adı gündem olan Hadi Özışık, kızı Nazlı Özışık ile birlikte Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

'ŞER CEPHESİ KUDURMAYA DEVAM EDECEK'

Görüşmenin ardından bir fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özışık, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı, kızım Nazlı ile birlikte Külliye'de ziyaret ettim. İyi günde, kötü günde yanımızda olan dostlarımız bu fotoğraf karesini gördüklerinde elbette her zamanki samimi duygularını ifade edecekler. Pek tabii ki şer cephesi kudurmaya devam edecek."

'İNSANIN KENDİNİ BU KADAR DÜŞÜRMESİ NADİREN GÖRÜLÜR'

Özışık'ın bu paylaşımı gündem olurken bir yorum da halktv.com.tr Yazarı Ayşenur Arslan'dan geldi. Arslan'ın 'Medyanın Sefaleti' başlıklı yazısında ilgili kısımdaki ifadeleri şöyle:

"Sedat Peker’in gündemi bombaladığı günlerde sık sık adını duymuştunuz: Gazeteci Hadi Özışık, geçenlerde kızını da yanına alıp Saray’a gitmiş. Kim bilir nasıl randevu alındı, Erdoğan’ı ziyaret etmiş. Elbette fotoğraf çekilmiş. Ve bir mesaj eşliğinde “iftiharla” paylaşılmış:

“İyi günde kötü günde yanımızda olan dostlarımız bu fotoğraf karesini gördüklerinde elbette her zamanki samimi duygularını ifade edecekler. Pek tabii ki şer cephesi kudurmaya devam edecek.”

“Dostları” samimi görüşlerini söyler mi, bilmem. Ben samimiyetle uyarayım. İnsanın kendisini zirvede hissettiği bir anda bu kadar “düşürmesi” nadiren görülür.

Düşünün; size göre ülkenin en önemli mekanında en önemli kişisiyle berabersiniz. Belli ki sevinç ve gurur dolusunuz.

Ama mesajınızı “KUDURUN” diye noktalıyorsunuz.

Medyanın seviyesi kuşkusuz o ülkenin seviyesini gösterir.

Sokak ağzı.. Düşmanca tavırlar.. Akıldan yoksun başlıklar, haberler..

Belli bir mesafeden bakınca komik aslında. Ama memleketi yönetenlerin zihniyetini.. Ve tüm başarısızlığına rağmen iktidarı -Erdoğan’ı- destekleyerek yıkıma yardımcı olanları düşününce, hazin. Çok hazin."