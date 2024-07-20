Kavrulduğumuz Günlere Şükredeceğiz... Sakın Sokağa Çıkmayın!
Türkiye günlerdir aşırı sıcak havanın etkisindeyken, Meteoroloji'nin son tahmin raporunu göre bu durum katlanarak devam edecek. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olup yüksek nem oranı nedeniyle hava 5-10 derece daha sıcak hissedilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK UYARISI
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası, yurt genelinde etkili olacak. Yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak.
RÜZGAR
Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışlar; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalı.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ
Kaynak: Gerçek Gündem