Kavrulduğumuz Günlere Şükredeceğiz... Sakın Sokağa Çıkmayın!

Türkiye günlerdir aşırı sıcak havanın etkisindeyken, Meteoroloji'nin son tahmin raporunu göre bu durum katlanarak devam edecek. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olup yüksek nem oranı nedeniyle hava 5-10 derece daha sıcak hissedilecek.

Kavrulduğumuz Günlere Şükredeceğiz... Sakın Sokağa Çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK UYARISI

Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası, yurt genelinde etkili olacak. Yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak.

RÜZGAR

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışlar; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalı.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

Kavrulduğumuz Günlere Şükredeceğiz... Sakın Sokağa Çıkmayın! - Resim : 1

Kavrulduğumuz Günlere Şükredeceğiz... Sakın Sokağa Çıkmayın! - Resim : 2

Kavrulduğumuz Günlere Şükredeceğiz... Sakın Sokağa Çıkmayın! - Resim : 3

Kavrulduğumuz Günlere Şükredeceğiz... Sakın Sokağa Çıkmayın! - Resim : 4

Kavrulduğumuz Günlere Şükredeceğiz... Sakın Sokağa Çıkmayın! - Resim : 5

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sıcak Hava Meteoroloji
81 İlde Elektrik Aboneliğinde Yeni Dönem. Herkes İçin Zorunlu Olacak 81 İlde Elektrik Aboneliğinde Yeni Dönem. Herkes İçin Zorunlu Olacak
Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha
Aras Bulut İynemli'nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Siz de Şaşıracaksınız Aras Bulut İynemli'nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Siz de Şaşıracaksınız
5 Yıldızlı Otelde İlginç Protesto: Bakanlık Devreye Girdi 5 Yıldızlı Otelde İlginç Protesto
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha
Emekliler İçin Korkutan Senaryo! 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda
İki Profesörden Korkutan Deprem Sonrası Açıklama Uzman İsimlerden Korkutan Açıklamalar
Ne Altın Ne De Döviz! İşte Geçen Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları Parasını Buna Yatıran Kazandı
Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne? CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?