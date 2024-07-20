Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bugün itibarıyla benzine gelen 2.21 liralık; motorine gelen 2.07 liralık zam pompaya yansıdı.

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Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha

Artan döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansımaya devam ediyor. Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzine 2.21 lira, motorine 2.07 lira zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 44.87 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.83 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.80 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 45.00 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.90 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.93 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • İzmir'de benzin litre fiyatı: 46.05 TL
  • İzmir'de motorin litre fiyatı: 46.03 TL
  • İzmir'de LPG litre fiyatı: 23.22 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Ankara'da benzin litre fiyatı: 45.70 TL
  • Ankara'da motorin litre fiyatı: 45.63TL
  • Ankara'da LPG litre fiyatı: 23.10 TL
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