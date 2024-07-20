Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha

Artan döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansımaya devam ediyor. Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzine 2.21 lira, motorine 2.07 lira zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 44.87 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.83 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.80 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 45.00 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.93 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 46.05 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 46.03 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 23.22 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI