Emekliler İçin Korkutan Senaryo! 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda

Milyonlarca emeklinin beklediği haber 16 Temmuz'da geldi. 'Sıfır zam' alan milyonları kapsayan yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL olduğu açıklandı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, kök maaşlara bir düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

TGRT Haber'e konuşan Yılmaz, "Bununla alakalı yasa koyucu da bir toplantı yapıp geçtiğimiz günlerde yasa teklifi şeklinde buradaki 10.000 liralık kısmı 12.500 liraya yükseltmek amacıyla meclis süreci başlamış oldu. Eğer buradaki kök aylıkla ilgili özel bir çalışma yapılmadığı takdirde bizim bir sonraki dönemimiz olan Ocak 2025 döneminde tabiri caizse kelebek etkisi veya bununla alakalı tekrarlanan süreçte aynı senaryo yeniden gündeme gelebilir" dedi.

'TEK EMEKLİ AYLIĞI ALMA RİSKİ'

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Yani sürekli kök aylıklara müdahale edilmeyip de taban aylık dediğimiz 10.000 liradan 12.500 liraya çıkarılmasıyla alakalı bu süreç için risk var. Bütün emeklilerimiz belli bir noktada maaşlarının birleşme ve herkesin tek emekli aylığı alma riskine ulaşması söz konusu olabilir.

Burada siz eğer 3.600 günden de emekli olsanız veya Bağ-Kur'lu olup da 9.000 günden de emekli olsanız asgari ücret üzerinden sürekli prim ödüyorsanız, dolayısıyla buradaki taban aylığa talim etmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden ivedilikle çok aylık sorunun çözülmesi lazım. Kök aylık sorunu çözülmediği takdirde toplum içerisinde özellikle emeklilerimiz içerisinde en alttaki dar gelirli emeklerimizle ilgili bazı sıkıntılar olabilir diye söyleyebiliriz."