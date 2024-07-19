Bu Hesap Araç Sahiplerini Üzecek! Akaryakıt Fiyatlarına Zam Yolda

Enflasyondaki ve brent petroldaki artış pompaya yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Evren Devrim Zelyut, tahminlerini paylaştı. Zelyut, "Artan vergiler ve zamların iki katı üç katı bir şekilde üzerimize geleceği günlere yaklaşıyoruz. Mazot 60 lira olduğu zaman gerisini siz hesaplayın... Bütçede açık tırmandıkça mazotun fiyatı yukarı gidecek" dedi.

Zelyut'un tahminleri tutarsa İstanbul'da 44,90 TL olan mazot (Motorin) fiyatı 59.90 TL'ye çıkacak.

İSTANBUL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 44.90 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44.87 TL

Motorin litre fiyatı: 44.83 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 45.72 TL

Motorin fiyatı: 45.67 TL

LPG fiyatı: 22.94 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 46.12 TL

Motorin fiyatı: 46.12 TL

LPG fiyatı: 22.64 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 46.36 TL

Motorin fiyatı: 46.34 TL

LPG fiyatı: 22.74 TL