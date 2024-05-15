Mülakatın resmileşmesi Meclis gündeminde: "Koskoca ülkeyi yalanla yönetmeye utanmıyor musunuz?"

Resmî Gazete’de yayımlanan “mülakat” değişikliği ataması yapılmayan öğretmenlerin tepkisini çekerken, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuyu Genel Kurul’da gündeme getirdi.

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Mülakatın resmileşmesi Meclis gündeminde: "Koskoca ülkeyi yalanla yönetmeye utanmıyor musunuz?"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen istihdamı yönetmeliğinde yaptığı 'mülakat' değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğe göre atamalarda KPSS puanının yüzde 50'si ile mülakat puanının yüzde 50'sinin göz önüne alınacağı ifade edildi.

“YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM”

Değişiklik hem öğretmenlerden hem de siyasi partilerden tepki alırken, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de konuyu Genel Kurul’da gündeme getirdi. “Bu kararla birlikte torpil ve adam kayırma yüzde 50 resmileşti” diyen Öztürk, kararın kaldırılması için yasal yollara başvuracağını ekledi. Öztürk konuşmasında şunları söyledi:

“Seçim öncesi mülakat kaldırılacak diyerek pırıl pırıl gençlerimizi umutlandıran iktidar partisi, dün gece yayımlanan Resmî Gazete ile yüz binlerce gencimizin umudunu bir kere daha yıktı. Bu kararla birlikte torpil ve adam kayırma yüzde 50 resmileşti, gençlerimizin emekleri bir kere daha çalındı.

Koskoca bir ülkeyi gözünün içine baka baka yalan söyleyerek yönetmeye utanmıyor musunuz? Utanmıyorsanız utanmalısınız! Dün de bugün de yarın da gençlerimizin hak arayışının yanındayız. Bu ucube kayırmacılık kararının kaldırılması için gereken tüm yasal yollara başvuracağımı buradan tekrar ilan ediyor, tüm gençler adına yazıklar olsun diyorum.”

Sözleşmeli öğretmen alımında, Yeni Mülakat Düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıSözleşmeli öğretmen alımında, Yeni Mülakat Düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıEğitim

Kaynak: Gerçek Gündem

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