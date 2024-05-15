İstanbul'da ev baskınlarında DEM Partililere gözaltı: Partiden açıklama geldi!

DEM Parti'nin İstanbul Parti Meclisi, il, ilçe yöneticileri, çalışan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu onlarca kişi evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Konuya ilişkin partiden açıklama geldi.

İstanbul'da ev baskınlarında DEM Partililere gözaltı: Partiden açıklama geldi!

DEM Parti'nin İstanbul Parti Meclisi, il, ilçe yöneticileri çalışan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu onlarca isim evlerine sabah saatlerinde yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

DEM PARTİ İSTANBUL DUYURDU

Gelişmeyi, DEM Parti İstanbul, sosyal medyadan duyurdu.

Yapılan açıklamada "İstanbul'da sabah saatlerinde PM, il, ilçe yöneticilerimiz, çalışan ve üyelerimizin de aralarında bulunduğu onlarca arkadaşımız evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Siyasi kırım operasyonlarıyla diz çöktürmek isteyen iktidar karşısında mücadeleyi büyütmeye, AKP-MHP iktidarına kaybettirmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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