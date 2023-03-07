Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'yla Cumhurbaşkanlığı yarışına girecek mi?

GERÇEK GÜNDEM

Türkiye siyasi hayatında ender görülen çalkalanmalardan biri yaşandıktan sonra Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı’na son kez katılan ve kürsüye sarılı Türk bayrağının önünde konuşan Kılıçdaroğlu, iki dönem üst üste cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhtemelen 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde kozlarını paylaşacak.

Ancak iki siyasetçi yarışta yalnız olmayacak gibi görünüyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve MHP eski Milletvekili Sinan Oğan, aday olacaklarını daha önce açıklamışlardı. Bu isimlerin aday olmaları için en az 100 bin imza ile aday gösterilmeleri gerekiyor.

İNCE ADAY OLACAK MI?

Bir önceki seçimlerde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin tavrı ise merak konusu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Mansur Yavaş’ın adaylığını telaffuz etmesi üzerine “ben yedek aday değilim” mesajı atarak o partiyle kurduğu ittifaktan çekilen Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığında kararlı gözüküyor.

Zira Muharrem İnce, bugün sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Atatürk’ün bir sözünden alıntı yaparak “Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin" ifadelerini kullandı.

"Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin" pic.twitter.com/dLEsFAwMKz — Muharrem İNCE (@vekilince) March 7, 2023

Memleket Partisi lideri son dönemde yaptığı paylaşımlarda, “Gençler gelin yanıma hayalleriniz iktidar olsun”, “Ne hazine yardımımız var, ne belediye personelimiz, ne de troll ordumuz. Yalnızca gönüllülerimiz var. Haydi dostlar!”, “Bir otobüs bir telefon hepsi bu” “Bu düzeni gariplerle yıkacağız” şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

İNCE: “BEN VEFASIZ BİRİ DEĞİLİM. BANA BUNU YAPANIN KARŞISINA GEÇMEM”

Bu paylaşımlarla güçlü adaylık sinyalleri veren Muharrem İnce, daha önce yaptığı açıklamalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile müteaddit defalar karşı karşıya gelmeyeceğini söyledi.

Bu konudaki sözlerinin ilkini 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi, Fox TV’de katıldığı bir programda söyledi. Fatih Portakal’ın sunduğu programda, “Bu seçimi kazanamazsanız CHP Genel Başkanlığı’na aday olur musunuz” seklindeki bir soruya, “Karşı karşıya gelmem kendisiyle. Bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şey yaptı. Ben vefasız biri değilim. Bana bunu yapanın karşısına geçmem” yanıtını verdi.

İNCE: “GENEL BAŞKAN DERSE Kİ ‘BEN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM’ KENDİSİNİ DESTEKLERİM; SAĞINDA, SOLUNDA DURURUM”

İnce, benzer bir cümleyi yaklaşık bir buçuk yıl sonra, bu kez cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında kurdu.

2019 yılının aralık ayında CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge’ye katılan İnce, “CHP'nin Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Genel başkan derse ki ben ‘cumhurbaşkanı adayıyım.’ Kendisini desteklerim. Ne istiyorsa orada olurum. Ben sağında, solunda dururum. Al arabayı gez, katkı sağla. Sağlarım. CHP Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Yoksa iddiası ortadan kalkar. Kendisi aday olursa ben yanındayım. Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.

“CHP’NİN ADAYINA BAKACAĞIM, İÇİME SİNEN BİR ADAY OLURSA NİYE ADAY OLAYIM?”

Bu sözler Muharrem İnce’nin bu konudaki tek beyanı değildi. Memleket Partisi’ni kurma hazırlıklarını başlattığı 2020 yılının sonbaharında gazeteci Fikret Bila’ya röportaj veren İnce bu kez eski partinin adayının kim olduğuna bakarak tutumunu netleştireceğini dile getirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı, “Önce CHP'nin adayına bakacağım. CHP kimi aday gösteriyor, benim için önemli. Aday CHP'li mi değil mi? Eğer içime sinen bir aday olursa o zaman ben niye aday olayım? İçime sinen bir aday olursa elbette onun kazanması için çalışırım” demişti.