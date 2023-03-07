Kılıçdaroğlu yanıtladı: Erdoğan ve Bahçeli aradı mı?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhur İttifakı liderleri tarafından tebrik edilip edilmediği merak konusu oldu.

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Kılıçdaroğlu yanıtladı: Erdoğan ve Bahçeli aradı mı?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada CHP kürsüsüne veda ettiğini açıkladı. Grup toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, gündeme dair değerlendirmede bulundu.

Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası programında Kılıçdaroğlu'nun gazeteciler buluşmasında neler konuşulduğunu aktardı.

Paşayiğit, "Cumhur İttifakı ortaklarından tebrik telefonu aldınız mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Hayır tebrik telefonu almadım" yanıtını verdiğini ifade etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Grup kürsümüze veda etmek için buradayımCHP lideri Kılıçdaroğlu: Grup kürsümüze veda etmek için buradayımSiyaset
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