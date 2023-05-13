Muhammed Nur Nahya, Erdoğan ile buluştu: Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu

Fenomen Muhammed Nur Nahya, taklidini yaparak ünlendiği Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşılan videoda Erdoğan'ın Muhammed Nur Nahya'nın yaptığı taklitlere gülmemesi dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarıyla adından söz ettiren fenomen Muhammed Nur Nahya, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma daha imza attı.

ERDOĞAN PEK GÜLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği anlara ilişkin videoyu paylaşan Muhammed Nur Nahya, "Beklenen büyük buluşma gerçekleşti diyebilir miyiz?" notunu düştü. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yapan Nahya'ya çok gülmediği dikkatlerden kaçmadı.

"DÖVECEK GİBİ BAKIYOR"

Videonun altına yapılan yorumlarda da Erdoğan'ın taklide gülmemesine dikkat çekildi. Yapılan yorumlarda "Erdoğan neden gülmüyor?", "Dövecek gibi bakıyor", "Adam taklidi yapılırken tebessüm bile etmiyor" ifadelerine yer verildi.

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