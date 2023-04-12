Milli Görüş'ün kalesinden CHP mesajı: 'Altı Ok'a mührümüzü çok rahat basacağız'

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı’nda DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçim iş birliği kapsamında CHP adı altında ortak liste ile seçime girecek. İYİ Parti seçime kendi listesiyle ve logosuyla girme kararı alırken Millet İttifakı'nın kararları Türkiye gündeminde yerini koruyor.

"KILIÇDAROĞLU'NA SAMİMİYETLE, GÜVENEREK YAKLAŞIYORUM"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın konuğu oldu. Karamollaoğlu, Milli Görüşçülerin CHP logosuna oy vermeyeceğine dair iddialar hakkında yaptığı yorum dikkat çekti. Karamollaoğlu, "Olağanüstü dönemlerde siz de olağanüstü adımlar atmak mecburiyetindesiniz" ifadelerini kullandığı açıklamasında geçmişte Milli Görüş ve CHP arasında kurulan ittifakları hatırlattı. Böyle bir dönemin daha önce yaşanmadığını vurgulayan Karamollaoğlu, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme mevhumunu çok önemsiyorum. Samimi olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı ben kendisine yaklaşırken samimiyetle, güvenerek yaklaşıyorum" diye konuştu.

"MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER OLARAK, ALTI OK'A MÜHRÜMÜZÜ ÇOK RAHAT BASACAĞIZ"

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasının gündem olmasının ardından Saadet Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı Hamza Okur dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Saadet Partili Hamza Okur, paylaşımında Karamollaoğlu'nun açıklamasının görüntülerini paylaşarak "Milli Görüşcüler olarak, Altı Ok'a mührümüzü çok rahat basacağız inşaallah" notunu düştü.