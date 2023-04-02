Milletvekili adaylığı sorularına Levent Üzümcü'den yanıt

Tiyatro sanatçısı milletvekili adayı olup olmayacağına ilişkin sorulara yanıt verdi. "Siyaset benim işim değil" diyen Üzümcü, kendisine teklifler geldiğini ancak mesleğine devam edeceğini söyledi.

Milletvekili adaylığı sorularına Levent Üzümcü'den yanıt

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken pek çok tanınmış isim de milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Politik duruşu nedeniyle milletvekili adayı olup olmayacağına ilişkin çok sayıda soru aldığını söyleyen tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü de kendisine yöneltilen "Siyasete atılacak mısınız?" sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

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"MESLEĞİME DEVAM EDECEĞİM"

Milletvekili adaylığı için teklifler aldığını kaydeden Üzümcü, "Siyaset benim işim değil. Ancak her insan siyasetin içindedir, bu da bir gerçek. Evet teklifler geldi, sağ olsunlar, kıymetli hissettirdiler. Ancak ben mesleğime devam edeceğim" dedi.

"DEĞİŞTİRİN O ZAMAN DÜŞÜNÜRÜM"

Üzümcü, şöyle devam etti: "Ben Egenin yollarını yaparken soğuktan eline İngiliz anahtarı yapışan bir işçinin çocuğuyum, 25 yıllık emeğinin sonunda şu an aldığı emekli maaşı asgari ücretin altında. Bugün 2,5 yıl vekillik yapan bir milletvekili çuvalla emekli maaşı alma hakkı kazanıyor. Bunu değiştirin o zaman belki düşünürüm" ifadelerini kullandı.

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