Fatih Altaylı: HÜDA-PAR, erişimi hep aynı mahkeme ile engelliyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Batman'da Hizbullahçı olduğunu söyleyen ve muhaliflere ölüm tehdidinde bulunan kişiyle ilgili yazdığı yazıya HÜDA-PAR'ın talebiyle yayın yasağı geldiğini açıkladı.

Gazeteci, yaptığı araştırmada HÜDA-PAR'ın sadece bir haftada 30 haber ve yazıya erişim engeli getirdiğini belirterek erişim engeli kararlarının da hep aynı mahkeme tarafından verildiğini belirtti.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"HÜDA PAR son günlerde hızlı bir biçimde pek çok haberle ilgili yayın yasağı kararları aldırtmış.

Daha sonra freeweb Turkey Koordinatörü Ali Safa Korkut’la yazıştık.

İlginç bir durum ortaya çıktı. Son iki hafta içinde pek çok erişim yasağı kararı aldırtmışlar. Geçen hafta İsmail Saymaz’ın bir yazısı da erişim yasağı getirttikleri yazılardan biri. Ondan önceki hafta da 30 farklı içeriği engelletmişler.

Farklı yazılara getirilen tüm bu erişim engelinin ortak noktası ne peki! Hakimlik.

HÜDA PAR’ın son haftalarda aldırdığı tüm erişim yasağı kararları aynı hakimlik tarafından verilmiş.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nden.

Elbette, erişim yasağı taleplerinin sulh ceza hakimliklerine yapılması gerekiyor.

Ama tüm taleplerin aynı hakimliğe gitmesi ve tüm yasakların aynı hakimlik tarafından alınmış olması da bence gayet ilgi çekici. Sizce değil mi?"