AKP'den Kızılay Başkanı Kınık'a Şahan Gökbakar çıkışı: 'Sadece işinize odaklansanız artık!'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, skandallar ve polemiklerle gündemden düşmeyen, Şahan Gökbakar'a verdiği yanıtlarla tepki çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
AKP'den Kızılay Başkanı Kınık'a Şahan Gökbakar çıkışı: 'Sadece işinize odaklansanız artık!'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar ile yaşadığı polemik ve kullandığı ifadeler üzerinden Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Twitter'dan Kınık'ın açıklamalarını alıntılayan AKP'li Bülent Turan, "Allah aşkına "Şahancım" ne, "bulaşmak" ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadelerini kullandı.

AKP'den Kızılay Başkanı Kınık'a Şahan Gökbakar çıkışı: 'Sadece işinize odaklansanız artık!' - Resim : 1

SKANDALLARLA GÜNDEME GELEN KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK, ŞAHAN GÖKBAKAR İLE POLEMİĞE GİRDİ

6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Kızılay’ın çadırları ve konserveleri depremzedelere göndermek yerine yardım kuruluşu AHBAP'a sattığı ortaya çıkmıştı. Skandallar gündemdeki yerini korurken, Şahan Gökbakar ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sosyal medya üzerindeki tartışmaları da devam ediyor.

İkili arasındaki en son tartışma Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’in kaleme aldığı “Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı” başlıklı yazı üzerine oldu.

Gökbakar, Ağırel’in yazısını alıntılayarak “Keremin mumu, Murat Ağırel’e kadar yanar. Afet anında, millet açıktayken Kızılaydan ÇADIR SATAN KEREM kendini Atatürk ve İsmet İnönüye iftira atarak savunmaya kalkmıştı. Yokmuş öyle birşey… ha bu arada noldu seni milletvekili adayı yapmıyorlar mı?” diye yazdı.

Kınık da Gökbakar’ın eleştirisine şu ifadelerle yanıt verdi:

"Şahancım ne güzel biz deprem bölgesinde sen Marmariste birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık. Ama bu müfteri ifaden beni cevaba mecbur etti. Murat Ağırel’in yazısına cevabım aşağıda. Bu arada davetimiz baki gel depremzedelerimize birlikte hizmet edelim. Hem devletimiz ve gönüllüler sahayı çok hızlı toparladı ilk zamanlarda duyduğun endişeler de yok artık merak etme."

"Allah aşkına “Şahancım” ne, “bulaşmak” ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!"

 
 
Etiketler
Kızılay AFAD AKP Deprem
Son Güncelleme:
Selvi Kılıçdaroğlu, 'tek derdim bu gerçekler' diyerek acı tabloyu hatırlattı Selvi Kılıçdaroğlu, 'tek derdim bu gerçekler' diyerek acı tabloyu hatırlattı
Kızılcık Şerbeti dizisi herkesi yıktı! Artık göremeyeceksiniz Kızılcık Şerbeti dizisi herkesi yıktı! Artık göremeyeceksiniz
Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Bizim olan ne varsa geri almak için geliyoruz HDP'li Buldan: Bizim olan ne varsa geri almak için geliyoruz
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu
20 yılın tüm seçimlerini bildi: TÜİK'in indikatörü, 14 Mayıs için ne diyor? TÜİK'in indikatörü, 14 Mayıs için ne diyor?
Onların içinde hiç kin yok! İşte en bağışlayıcı burçlar Onların içinde hiç kin yok! İşte en bağışlayıcı burçlar
Meteoroloji'den 10 şehir için sarı kodlu uyarı: Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji'den 10 şehir için sarı kodlu uyarı
Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar