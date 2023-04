HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Bizim olan ne varsa geri almak için geliyoruz

Yeşil Sol Parti’nin, “Kadın Seçim Bildirgesi” bugün Ankara’da açıklandı. Toplantının açılışını HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Kadınlara karşı daha çok suç, daha çok suçlu yaratmanın antlaşmalarını yaparak; kadına yönelik şiddeti imzaladıkları protokollerle güvence altına alarak, kadın düşmanlığı ittifaklarını kuranlara kadınlar olarak asla geçit vermeyeceğiz. Biz kadınlar iyi biliyoruz ki 14 Mayıs seçimleri kadınlar için salt bir iktidar seçimi değildir. 14 Mayıs’ta kadınlar açısından bir rejim oylaması yapılacaktır. Bu nedenle kendi varlıklarını, kadınların yokluğu üzerinde kuranlara karşı 14 Mayıs seçimlerinde en güçlü cevabı biz kadınlar vereceğiz. Buradan bunun sözünü veriyoruz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan şunları söyledi:

“KADINLAR OLARAK KOYULDUĞUMUZ YOLU BU ZAMANLARA GETİRMENİN, SONSUZ GURURUNU VE HEYECANINI HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ”

“Uzun zaman önce kadınlar olarak koyulduğumuz yolu bu zamanlara getirmenin, bu güçlü noktaya ulaştırmanın sonsuz gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu güçlü ruh birliktelikle bugün bu noktada olmamızı sağlayan çok renkten, çok dilden, çok inançtan kadını aynı saflarda buluşturan kıran kırana bir kadın mücadelesi tarihi vardır. Kadınların umudunu her daim diri tutan bir inanç vardır, kararlı bir duruş vardır.

Her türlü zorluğa ve engellemeye rağmen yaşamını, emeğini hiç tereddüt etmeden cömertçe bu mücadeleye katan tarihi yürekli, cesur kadınları vardır. Bu kıymetli emeğin sahibi olan başta cezaevlerindeki ama aynı zamanda sürgündeki bütün kadın yoldaşlarımızı; hiç duraksamadan, hakikatlerin izini süren, kayıpların, faili meçhullerin hesabını soran, adalet arayan, barış nöbetlerinde sabahlayan bütün kadınları; kadınlara karşı işlenen her türlü suça karşı tavrını ortaya koyan, kadın hakları için meydanları, alanları asla boş bırakmayan sözün, siyasetin, müzakerenin yollarını aşındıran bütün kadın örgütlerini ve aktivistleri; iş yerinde, köyünde, tarlasında, mahallesinde her türlü talana, yıkıma, sömürüye meydan okuyan kadınları hepinizi, hepimizi en içten duygularımla selamlıyoruz.

“BU SEÇİMLERDE ELDE EDECEĞİMİZ BAŞARI BİZİM OLACAKTIR. YENİ YÜZYIL BİZİM, ZAFER BİZİMDİR”

Bugün bu kürsü bizim, bu beyanname bizim, bu seçimler bizimdir. Bu seçimlerde elde edeceğimiz başarı bizim olacaktır. Yeni yüzyıl bizim, zafer bizimdir. Şimdi büyük direnişimizi görkemli mücadelemizi büyük değişime, yeniden inşaya ulaştırma zamanıdır. Kadın beyannamemiz; kadınların yıllardır mücadelesini yürüttüğü kadın hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin, eşitlik ve adaletin beyannamesidir. Beyannamemiz

Deniz Poyraz’ların ve onun yoldaşlarının mücadele beyannamesidir. Saçlarını direniş bayrağı yapan İranlı kadınların, Urfa’da adalet için direnen Emine Şenyaşar’ın, Afganistan’da imha uygulamalarına direnen kadınların ve dünyanın dört bir yanında ataerkil ve faşizm zulmüne karşı direnen bütün kadınların onurlu mücadelesinde bir kez daha ortaklaşmamızdır. Onların bu iktidardaki zihniyet ortaklarına 14 Mayıs seçimlerinde kadınlar olarak meydan okuyoruz, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz.

“SEÇİMLERE EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI’YLA, KADIN İTTİFAKIMIZLA TÜM EZİLENLERİN GÜÇLÜ İTTİFAKIYLA GİRİYORUZ”

Kadın mücadelemize karşı geliştirilen kumpaslara karşı kendi seçeneklerimizi yaratarak ilerleyişimize devam ediyoruz. O nedenle önümüzdeki seçimleri Yeşil Sol Parti olarak karşıladığımızı bir kez daha bu kürsüden belirtmek istiyorum. Seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakı’yla, kadın ittifakımızla tüm ezilenlerin güçlü ittifakıyla giriyoruz. 20 yıldır iktidarı elinde tutanlar bu süre içerisinde kadınlara her türlü şiddet biçimini, sömürüyü, eşitsiz yaşamı, ağır yoksulluğu, katliamları reva gördüler. Siyasetiyle, yargısıyla, bürokrasisi ve kirli medyasıyla kadınlara karşı her türlü suçun kapılarını sonuna kadar açtılar. Elbette ki bunu unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bu iktidar yakın zamanda meydana gelen depremlerde hem bu ülkeye hem de depremde yaşamını yitiren ama aynı zamanda onların yakınlarına yani kadınlara yüzyılın felaketini yaşattılar. Kadınları kendi yarattıkları enkazın altında bıraktılar. Canını kurtarabilenleri bir çadıra, bir suya, bir plastik kaba muhtaç ettiler. Kadınları muhtaçlığa, çaresizliğe, acıya ve yasa mahkum edenleri asla unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Yaşattıkları bu acıların, ihmallerin ve yıkımın hesabını kesinlikle soracağız.

“YÜZYILIN FELAKETİNE KARŞI, YÜZYILIN İNŞASINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GELİYORUZ”

Biz kadınlar bu hesabı sormak için bir kadın partisi olan HDP’nin fikriyatını Yeşil Sol çatısı altında seçimlere taşıyarak geliyoruz. Yüzyılın felaketine karşı, yüzyılın inşasını gerçekleştirmek için geliyoruz. Biz kadınlar tam eşitlik, gerçek demokrasi için, hakikatlerin gün yüzüne çıkarılması ve tarihsel bir yüzleşme için, koşulsuz adalet için geliyoruz. Erkek iktidara bağlı saray yargısına karşı tam bağımsız, gerçek bir yargı için geliyoruz. Kadınların önlenebilir şiddet ve cinayetlerde yitirilmemesi için geliyoruz. Kadınların perdelenen emeğini görünür kılmak için ve kadınların emeğinin ama aynı zamanda yaşamını güvence altına almak için geldiğimizi bir kez daha bu kürsüden ifade ediyoruz.

Tüm yönetim ve temsil kademelerinde, karar mekanizmalarında eşit temsiliyet için eş başkanlık sistemini sarsılmaz bir güvenceye kavuşturmak için geliyoruz. Kazanılmış tüm haklarımızı korumak ama aynı zamanda geliştirmek için geliyoruz. 6284 No’lu Yasayı dokunulmaz hale getirmek; İstanbul Sözleşmesi’ni etkin bir biçimde uygulamaya koymak için geliyoruz. Kayyum gaspından hesap sormak, bizim olan ne varsa geri almak için geliyoruz.

“14 MAYIS SEÇİMLERİNDE EN GÜÇLÜ CEVABI BİZ KADINLAR VERECEĞİZ”

Tekçi erkek iktidarın yarattıkları eşitsizlikler üzerinden sürdürdükleri saltanatlarını yıkmaya, rant ve vurgun sefalarını sonlandırmaya geliyoruz. İnsanlığa karşı işlenen bütün suçlar ile faşizme, işkenceye, tecrit politikalarına son vermek için geliyoruz. Kriz, çözümsüzlük, yıkım politikalarına karşı çözüm iddiamız, değişim gücümüz, eşit ve onurlu bir barışı kurma sözümüzle geliyoruz.

Kadınlara karşı daha çok suç, daha çok suçlu yaratmanın antlaşmalarını yaparak; kadına yönelik şiddeti imzaladıkları protokollerle güvence altına alarak, kadın düşmanlığı ittifaklarını kuranlara kadınlar olarak asla geçit vermeyeceğiz. Biz kadınlar iyi biliyoruz ki 14 Mayıs seçimleri kadınlar için salt bir iktidar seçimi değildir. 14 Mayıs’ta kadınlar açısından bir rejim oylaması yapılacaktır. Bu nedenle kendi varlıklarını, kadınların yokluğu üzerinde kuranlara karşı 14 Mayıs seçimlerinde en güçlü cevabı biz kadınlar vereceğiz. Buradan bunun sözünü veriyoruz.

“İKTİDARA DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI VAATLERİYLE GELMİŞLERDİ, KADIN DÜŞMANI POLİTİKALAR İLE VE İTTİFAKLARI GİDECEKLER”

İktidara demokrasi ve insan hakları vaatleriyle gelmişlerdi, kadın düşmanı politikalar ile ve ittifakları gidecekler. Onları biz kadınlar göndereceğiz. Kadınlar değişim ve dönüşümün, yeniden inşanın kurucu gücüdür. Her zaman olduğu gibi bu seçimlere de eşit temsiliyet vaadinden fazlasıyla, eşit temsiliyet ile geliyoruz. Önümüzdeki dönemde siyasette en güçlü şekilde yerimizi alarak tarihsel rolümüzü oynayacağımıza bir kez daha söz veriyoruz.

Kadınlar olarak üçüncü yolda birleşiyoruz. Üçüncü yolda yeni bir başlangıç, yeni bir yüzyıl diyoruz. Bu yol, bu güç, bu irade Yeşil Sol’da, Emek ve Özgürlük İttifakı’mızla, kadın ittifakımızla mücadelemizi zafere ulaştıracaktır. Her zaman olduğundan çok daha fazla kararlılık ve azimle büyük yürüyüşümüzü devam ettirme zamanıdır. Özgürlük ağacının kökleri yeterince güçlü ve derindir. Şimdi güneşin ışığında Yeşil Sol ağacının etrafında kenetlenerek zaferi kucaklamaya çok daha yakınız, çok daha hazırız.”

Kaynak: ANKA