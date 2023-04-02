Mustafa Sarıgül'ün yardımcısı istifa etti: 'Değişim umudum tükendi'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) kurucularından olan ve Genel Başkanvekilliği görevini yürüten Hasan Aydın istifa etti.

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Mustafa Sarıgül'ün yardımcısı istifa etti: 'Değişim umudum tükendi'

Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nde (TDP) istifa depremi yaşandı. Partinin kurucularından olan, Genel Başkanvekilliği konumundaki Hasan Aydın istifa etti.

Hasan Aydın'ın istifa mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Değişim Partisi kurucusu, kurucu genel sekreter ve genel başkan vekili olarak görev yaptım. Ancak, genel başkan sayın Mustafa Sarıgül ile ilkeli olma, güven, ortak akla değer verme, nitelikli ve liyakat sahibi insanları önemseme, parası olan her kişiyi kaliteli görmeme, 'evet efendimci' insanlara önem vermeme, her koşulda ülkemizi 20 yılda çökmenin eşiğine getirmiş olan bu iktidara karşı duruş alma ve gerekirse muhalefeti kayıtsız koşulsuz destekleme, Atatürk ilkeleri, demokrasi ve insan hakları noktasında inandırıcı samimi duruş göstermede, vermiş olduğum mücadele, kendisi ve yanlışlar karşısında suskun, destekleyen kişilerle derin bir ayrılığa düşmüş bulunuyorum. Değişim umudum tükenmiştir. Bu nedenlerle, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Vekilliği ve Türkiye Değişim Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

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