Şahan Gökbakar'dan AKP'li Bülent Turan'a: Sizi 'mükemmel' şakanızdan tanıyorum

Şimdiye dek 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği başta olmak üzere çeşitli kuruluşlara parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay, bir kez daha polemikle gündemde.

Bu taraflar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, komedyen Şahan Gökbakar ve AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan.

Turan, Kınık'ın Gökbakar için kullandığı "Şahan'cım ne güzel biz deprem bölgesinde sen Marmariste birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık. Ama bu müfteri ifaden beni cevaba mecbur etti. Murat Ağırel'in yazısına cevabım aşağıda. Bu arada davetimiz baki gel depremzedelerimize birlikte hizmet edelim. Hem devletimiz ve gönüllüler sahayı çok hızlı toparladı ilk zamanlarda duyduğun endişeler de yok artık merak etme" ifadesini eleştirdi:

"Allah aşkına 'Şahancım' ne, "bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın. Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık."

Gökbakar ise 'Recep İvedik tiplemesi' nitelemesine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda komedyen, "Bülent Turan ben Recep Ivedik tiplemesi değilim. Adim Şahan Gökbakar. Komedyenim. Sizi, 'Osman Öcalan TRT ye çıkmadı, TRT Kürdiye çıktı" diyerek hepimize kahkaha attıran mükemmel şakanızdan tanıyorum. Bu arada keşke Recep Ivedik'in bazı özellikleri hepinizde olsa. İyi pazarlar" dedi.

Gökbakar, Kınık'a da "Ooo Kerem hafiften titreme geldi mi? Bak partililerin bile sana ayar çekiyor. Yanlışlarının bedelini ödeyip istifa etmek yerine, 'Atatürk de çadır sattı' diye yalan söylersen, Ağırel

gibi gazeteciler de çıkar yalanını suratına vurur. Afet zamanı çadır satan Kerem" diye seslendi.