Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olacak? O kararı sürpriz oldu

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti’nin masadan kalkmasının ardından 4 gün süren krizin nasıl çözüldüğüne dair yeni detaylar ortaya çıktı.

CHP’nin olası bir kriz ihtimalini öngörerek haftalar önceden hazırlığını yaptığı 'B planı'nın devreye sokulması ve tüm liderlerin bu plana katkı vermesi ile biten baş döndürücü trafik iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması kararı ile tatlıya bağlanırken şimdi kampanya süreci için kollar sıvandı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde “Cumhurbaşkanlığı Manifestosu”nu açıklaması bekleniyor. İttifak partilerinden temsilcilerin de içinde yer aldığı kampanya ekibi de önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacak.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER’İ MECLİS’TE İZLEDİ, AÇIKLAMANIN İÇERİĞİNİ BİLİYORDU

2 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan Millet İttifakı toplantısının ardından yayınlanan “13. Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” açıklaması anlaşmaya varıldığı yorumuna neden olmuştu. Ancak kısa süre sonra İYİ Parti yetkililerinden gelen açıklamalar ve parti genel merkezinde yapılan olağanüstü Başkanlık Divanı toplantısı durumun böyle olmadığını gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir gün sonra partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adaylığının oy birliği ile reddedildiği toplantının bitiminde sert bir açıklama yapan Akşener, iki belediye başkanına adaylık çağrısı yaptı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Akşener’in bu açıklamasını TİP Başkanı Erkan Baş ile görüşmek için gittiği Meclis’teki makam odasında izledi. Kılıçdaroğlu’nun beraberinde bazı parti yöneticileri vardı. Akşener’in masadan kalkacağı ve iki belediye başkanına adaylık çağrısında bulunacağı yönünde bilgileri önceden aldığı öğrenilen Kılıçdaroğlu konuşmayı sessizce dinledi, bitiminde de Akşener hakkında olumsuz tek bir şey söylemedi.

AÇIKLAMADAN SONRA 'B PLANI' KILIÇDAROĞLU’NA SUNULDU

Bu sırada Kılıçdaroğlu ile bir arada bulunan parti yöneticileri kriz olasılığına karşı bir süredir üzerinde çalıştıkları 'B planı'nı paylaşmaya karar verdi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın aralarında bulunduğu dar bir ekibin üzerinde çalıştığı öneri, masada adaylıkla ilgili bir kriz yaşanması durumunda anketlerde öne çıkan isimlerden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim sürecine katılımı, daha görünür kılınması için diğer liderlerle birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmasını içeriyordu. Yaklaşık bir aydır üzerinde çalışılan öneri Akşener’in konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu’na anlatıldı. CHP lideri, Akşener’in açıklamasının hemen ardından ilk defa odasında sunulan bu öneriyi dinledikten sonra belediye başkanlarının istifalarının gerekip gerekmediğini sordu, hukuki yönüne dair değerlendirmeler aldı.

CHP kurmaylarının “B planı” 3 Mart’ta yapılan CHP’nin Olağanüstü MYK toplantısında da değerlendirildi. Toplantıda olumlu karşılayanlar da karşı çıkanlar da oldu. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu önerinin başta belediye başkanları, daha sonra İYİ Parti ve Millet İttifakı bileşeni diğer partilerle paylaşılması için düğmeye bastı.

İYİ PARTİ İLE FORMÜL OLGUNLAŞIRILDI, TÜM LİDERLER OLUMLU YAKLAŞTI

Görevlendirilen yöneticiler belediye başkanları ile görüştü. Daha sonra İYİ Parti ile temas kuruldu. İYİ Parti de benzer yaklaşım içinde olunca formül daha da olgunlaştırıldı. Kılıçdaroğlu, “tüm liderleri ve iki belediye başkanını da içine alan, kimseyi dışarıda bırakmayan” formülü genel başkanlarla paylaştı. Pazar gecesinden Millet İttifakı’nın aday açıklayacağı pazartesi günkü toplantının başladığı saat 16.00’ya kadar baş döndüren bir görüşme trafiği yaşandı. Müzakerelerin ardından Akşener’in de katıldığı toplantıda kamuoyuna açıklanan 12 maddelik protokole imza konuldu.

12. MADDEDEKİ 'UYGUN GÖRDÜĞÜ ZAMAN' VE 'TANIMLANMIŞ GÖREV' NE ANLAMA GELİYOR?

Millet İttifakı’nda krizi sonlandıran 12. Madde “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır” şeklinde yazıldı. “Uygun görüldüğü zaman” vurgusunu Kılıçdaroğlu talep etmedi. Liderler Kılıçdaroğlu’nun “hukuki durum, yerel seçimler gibi” faktörleri dikkate alarak esnek bir şekilde bu zamanı belirlemesi için imkan tanıdı. “Tanımlanmış görev” ifadesi de cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diğer liderler açısından bir hiyerarşi yaratmaması için konuldu. Bu vurgunun yapılmasında İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’nun iki belediye başkanının “icracı” görev üstlenecekleri sözlerinin yarattığı rahatsızlığın etkili olduğu öğrenildi.

GRUBA VEDA KARARI SÜRPRİZ OLDU: BUNDAN SONRA MİLLETİ TEMSİLEN, MİLLETLE BERABER OLACAĞIM

Millet İttifakı’nın içindeki krizin aşılmasının ardından tüm genel başkanların imzasıyla 13. Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Kılıçdaroğlu’nun ilk işi partisinin grup toplantısına veda etmek oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, birçok partilinin “sürpriz” olarak nitelendirdiği “gruba veda” kararını Kılıçdaroğlu’nun kendileriyle nasıl paylaştığını şöyle anlattı:

“Meclis kapsısında milletvekili arkadaşlarımızla karşıladıktan sonra odasına girdik. 'Arkadaşlar ben bugün grubu son defa temsil edeceğim. Bundan sonra milleti temsilen, milletle beraber olacağım' dedi. Hem şaşırdık hem de duygusallaştık. Kolay bir şey değil. Yaklaşık 11 yıldır bu görevi birlikte götürüyoruz. Yaşadığımız, paylaştığımız çok şey var. 'Peki efendim, bir daha yapmayacak mısınız?' diye sorduğumuzda 'Hayır, bundan sonraki toplantılarımı milletle birlikte yapacağım' dedi. Daha sonra üç grup başkanvekili hatıra fotoğrafı çektirdik. Çok duygusal anlar yaşandı. Bugüne kadar bizi gururla temsil etti, bundan sonra da milleti temsil edecek.”

GENEL BAŞKANLIK YEREL SEÇİMLERE KADAR SÜREBİLİR

Grup kürsüsüne veda eden Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevini ise sürdürecek. İmzalanan protokole göre Kılıçdaroğlu bu görevini parlamenter sisteme geçişe kadar devam ettirebilir. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kararının şu an, seçimlere kadar bu görevi yürütmek şeklinde olduğu, seçimlerin ardından kazanması durumunda yeniden değerlendireceği kaydediliyor. Habertürk TV’de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi durumunda yerel seçimlere kadar partisinin başında kalmasına dair liderler arasında bir konsensus bulunduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANLIĞI MANİFESTOSUNU AÇIKLAYACAK

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu hafta başında ilan edilmesi beklenen seçim takvimi ile birlikte kampanya sürecini de başlatacak. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için bir tanıtım toplantısı düzenlenecek. Bu hafta sonu Arena Spor Salonu'nda planlanan lansman için YSK’nın seçim takviminin de beklenebileceği ifade ediliyor. Planlamaya göre deprem nedeniyle sade bir tören düzenlenecek. Tüm liderlerin katılması beklenen toplantıda Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Manifestosu açıklanacak. Millet İttifakı’nın Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni ve “hükümet programı” olarak nitelendirilen Ortak Politikalar Belgesi’nden faydalanılarak hazırlanacak metinde ilk 100 gün, ilk 1 yıl yapılacak çalışmalarla ilgili vaatler yer alacak. Parti amblemlerine yer verilmeyecek tanıtım toplantısında sadece Türk bayrağı olacak.

KAMPANYADA ORTAK DİLE DİKKAT EDİLECEK

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kampanya ekibinde Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden birer temsilci de yer alacak. Bu ekip tüm partilerin kendi tabanlarının da dikkate alınarak ortak dil ve üslup geliştirilmesine katkı sunacak. Bu çalışma kapsamında iletişim firmalarından destekler alınacak. Maddi kaynak yasa kapsamında yapılan bağışlardan karşılanacak. Tüm partiler de bu bağışın toplanmasına katkı verecek.

MECLİS’TEKİ TÜM PARTİLERE ZİYARET PLANI

Cumhurbaşkanı adayı olarak toplumun tüm kesimlerinden oy alması hedeflenen Kılıçdaroğlu’nun ilk olarak Millet İttifakı partileri dışında Meclis’te grubu bulunan iktidardan muhalefete tüm siyasi partilerle görüşebileceği, ancak görüşmelerin nasıl, kimlerle yapılacağının ise önümüzdeki haftalarda planlanacağı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun daha sonra Meclis dışındaki partilerle de temas kurabileceğine, çeşitli sivil toplum örgütleri, sendikaları ziyaret edebileceğine dikkat çekiliyor. Ancak tüm bunların planlamalarının önümüzdeki haftalarda netleşeceği ifade ediliyor.