Erdoğan, '3 dönem kuralı'nın uygulanacağını açıkladı: İşte listedeki isimler!

AKP önceki gün depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmaları değerlendirmek için TBMM’de kapalı grup toplantısı düzenledi. Toplantı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekili adaylıkları ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

Mynet'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, toplantıda milletvekillerine ‘3 dönem’ kuralının uygulanacağını söylediği belirtildi. Erdoğan’ın bu kuralı hatırlattığı sırada “Milletvekili listesine giremeyenlerin üzülmesini istemiyorum. Bu bizim milli görevimiz. Aynen devam edecek" dediği iddia edildi.

Toplantıda, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de AKPli belediyelerin deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar hakkında milletvekillerine sunum yaptı.

Öte yandan AKP’de milletvekili aday listelerinin de oluşturulma çalışmalarına da hız kazandırıldığı öğrenilirken listelerin 8 Nisan'da netlik kazanacağı öğrenildi. AKP milletvekillerine bir de bu süreçle ilgili broşürler dağıtıldığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart'ta Meclis'i feshetmesinin ardından milletvekili kesin aday listeleri 8 Nisan'da YSK'ya verilecek.

AKP’DE KİMLER 3 DÖNEM KURALINA TAKILIYOR?

AKP'de 65 isim 3 dönem kuralına takılıyor. Kurala takılan isimlerin başında eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Sekreter Fatih Şahin, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, AKP seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma Eski Bakanı Ahmet Arslan, MKYK üyesi Öznur Çalık, Yalçın Akdoğan, Yılmaz Tunç ve Cevdet Yılmaz geliyor.

“3 DÖNEM KURALINDA TAKDİR ERDOĞAN’IN”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz günlerde 3 dönem kuralı ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Şahsi fikrim; yüzde 60-70 oranında partide yenilenme bekliyorum. Ben de üç dönemliklerden biriyim. Benim şahsi hedefim bir kere daha aday olmamak. Şahsi kanaatim kural işletilmeli. Cumhurbaşkanı üç dönemliklerden bazı isimlerle çalışmak isterse, elbetteki takdir kendilerinin" ifadelerini kullanmıştı.