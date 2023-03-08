Kılıçdaroğlu, Saray'ı kullanmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçildiğinde çalışmalarını Çankaya Köşkü’nden yürütecek.

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Kılıçdaroğlu, Saray'ı kullanmayacak

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda çalışmalarını Çankaya Köşkü'nde yürüteceğini söyledi. 

Habertürk yazarı Bülent Aydemir'in aktardığına göre ana muhalefet partisi lideri, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni kullanmayacak mısınız? Orası ne olarak kullanılacak?" sorusuna, "Onun için bir formül, bir çözüm buluruz. Onu zamanı geldiğinde düşünürüz" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, dış politikayla ilgili soruları da cevapladı; Doğu Akdeniz hidrokarbon yatakları, Suriye politikaları, Kıbrıs meselesi, Ege, Karadeniz ve Kafkaslar gibi başlıklarla ilgili "Bu meselelerde ülkemizin ulusal çıkarlarından milim taviz verilmeyecek" dedi.

İktidar tarafından kullanılan, "Savunma sanayi projelerinden, yerli ve milli üretimlerden vazgeçilecek. İHA, SİHA projeleri durdurulacak" eleştirisi hatırlatılan Kılıçdaroğlu, savunma sanayiinde de dış politikadaki gibi adımlar atılacağını, 'daha büyük milli üretimlere ve projelere imza atılacağını' söyledi.

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