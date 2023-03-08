Mehmet Metiner'den AKP'ye 'uyarı': 'Makam için her şeyi yaparlar'

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı Millet İttifakı'nın ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına aday göstermesi sonrası yeni mesajlar paylaştı.

"AK Parti yaşanmışlıklardan ders çıkartıp adam seçme kriterlerini değiştirmezse, kendisine ihanet edenlerin benzerleriyle yol yürümeye kalkışırsa, akıbet hayrolmaz" diyen Metiner, şöyle devam etti:

"Unutulmasın ki sadakatları makamlara bağlı olanlar, makam için her şeyi yaparlar."